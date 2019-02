Stiri pe aceeasi tema

- Avion prabușit. Bilanțul negru: Morți și raniți.foto Conform unor surse din cadrul echipelor de interventie, cinci persoane au murit, iar doua au fost ranite in accident, relateaza publicatia Il Fatto Quotidiano. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital in stare critica. Cel putin cinci…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un elicopter a intrat in coliziune in zbor cu un avion usor, in Muntii Alpi, in nord-vestul Italiei, in apropierea frontierei cu Franta, afirma surse citate de presa italiana.Un elicopter italian s-a ciocnit in aer cu un…

- Cel putin patru persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un elicopter a intrat in coliziune in zbor cu un avion usor, in Muntii Alpi, in nord-vestul Italiei, in apropierea frontierei cu Franta, afirma surse citate de presa italiana.

- Cel puțin 45 de persoane au fost ucise și 70 au fost ranite in urma unui atac al talibanilor care a avut loc luni asupra unei baze militare din sudul Afganistanului, dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anunțat marți autoritațile, relateaza Associated Press, potrivit mediafax.Citește…

- Agenția indoneziana pentru managementul situațiilor de criza anunța ca tsunamiul a lasat in urma 168 de decese, 745 de raniți și 30 de persoane disparute. Purtatorul de cuvant a agenției, Sutopo Purwo Nugroho, spune ca numarul victimelor va crește in orele urmatoare pe masura ce echipele de salvatori…

- Doi oameni au murit si alti 44 au fost raniti intr-un accident dupa ce un autocar cu turisti care se indrepta spre Mississippi s-a rasturnat miercuri pe o autostrada inghetata, au anuntat autoritatile, in urma unei furtuni care a lovit sudul si centrul Statelor Unite, relateaza Associated Press.

- Cel puțin 12 persoane au murit, iar 18 au fost ranite in urma unui atac armat la un bar din suburbia orașului Los Angeles.Potrivit presei americane, un barbat inarmat a intrat in local și a inceput sa arunce cu fumigene și sa traga la intamplare.

- Cel puțin 12 oameni au fost omorați intr-un bar din Venture Conty, California, in urma unui atac armat. Printre victime se numara și ajutorul șerifului poliției locale. Totodata, alte zeci de oameni au fost raniți. Atacatorul a fost omorat de polițiști. Potrivit Newsweek, la fața locului…