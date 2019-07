Doi morţi, între care un civil, într-un atentat sinucigaş în Sinai Atentatul cu bomba a vizat membri ai fortelor de securitate intr-o parcare din orasul Sheikh Zuweid, potrivit acelorasi surse, care au precizat ca un militar a fost ucis si alti trei raniti.



Potrivit surselor citate, un civil a fost ucis de asemenea in acest atac, care nu a fost revendicat. Armata egipteana a confirmat intr-un comunicat moartea unuia dintre soldati in atac, fara a mentiona si o victima civila.



Armata a lansat in februarie 2018 o vasta operatiune ''antiterorista'' impotriva terorismului in provincia egipteana Sinai de Nord, unde este activa o ramura locala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia antiterorista marocana a anuntat ca a dezmembrat marti, la Marrakech, o celula formata din patru membri afiliati la gruparea Statul Islamic (SI), care planifica atacuri cu explozibil in regat, transmite AFP. Operatiunea desfasurata de Biroul central de investigatii judiciare (BCIJ) a permis…

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat un atac in care au fost ucisi miercuri opt politisti in Peninsula Sinai din Egipt, potrivit Amaq, agentia de propaganda a gruparii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Șeful Poliției, dezvaluire in cazul polițistului ucis: ‘La sfarșitul…

- Cel puțin noua persoane au fost ucise, joi, in timpul confruntarilor dintre trupele indiene și forțele separatiste din Kashmirul Indian, au anunțat autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Printre victime se numara trei militanți ai gruparii Jaish-e-Mohammed, inclusiv…

- Cel puțin 47 de islamiști și cinci militari egipteni au murit in urma unei ofensive a Armatei egiptene in Peninsula Sinai impotriva gruparii teroriste Stat Islamic (ISIS), potrivit informațiilor publicate de forțele armate, citate de Al Jazeera potrivit mediafax. Potrivit declarațiilor reprezentanților…

- "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile siriene in districtul al-Hadar din sud-vestul orasului Mosul", a spus capitanul Ahmed al-Obaidi.Intr-un incident separat, un membru al Statului Islamic si sotia sa au fost…

- Forte de securitate irakiene si unitati paramilitare Hashd Shaabi au distrus duminica zece ascunzatori ale militantilor gruparii Stat Islamic (SI) si au ucis trei luptatori intr-o operatiune desfasurata in provincia centrala Salahudin, transmite Xinhua, potrivit agerpres.ro.Trupele irakiene…

- Atacul, care a avut loc in orasul Guire, situat in regiunea Koulikoro (centru), s-a soldat, de asemenea, cu ranirea multor altor soldati, a afirmat armata, adaugand ca toti cei 15 atacatori au fost ucisi. ''Imediat au fost trimise intariri aeriene si terestre pentru salvarea ranitilor, preluarea…

- Douazeci si sapte de soldati si combatanti fideli ai regimului sirian au fost ucisi in ultimele 48 de ore in atacuri conduse de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in centrul Siriei, a anuntat sambata un ONG, citat de AFP potrivit news.ro.Atacurile, revendicate de Stat islamic prin intermediul…