- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza la trecerea la nivel cu calea ferata de la Sateni. Trenul Sageata Albastra a lovit in plin o mașina care nu s -a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. Masina a fost tarata pe sine peste 100 de metri si distrugand complet autoturismul.…

- In acesta seara la Sateni,a avut loc un accident feroviar intre un tren ce circula pe ruta Pietroșița-Targoviște și un Post-ul 2 morți intr-un accident la Sateni. Sageata Albastra a spulberat o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 Bacaundash; Roman, in localitatea Dumbrava, judetul Bacau, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de marfa.In urma impactului, o persoana a fost ranita grav si trei…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina intre localitatile Satu Nou si Mircea Voda.Din primele informatii, un accident rutier s a produs intre un tir si un autoturism. Impactul s a soldat cu o victima , incarcerata si inconstienta. ...

- Reprezentanții IPJ Vrancea au anunțat, joi seara, ca in urma accidentului din apropierea localitații Slobozia Bradului au murit trei persoane: șoferul dubiței, un barbat de 40 ani, o femeie de 35 ani și un copil de 10 ani, pasageri in dubița, scrie Mediafax. Au fost, de asemenea, raniți alți…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza in municipiul Alba Iulia, pe Strada Alexandru Ioan Cuza, intre un TIR și un autoturism. Reprezentanții ISU au transmis ca sunt 2 victime conștiente, neincarcerate. Potrivit ISU; la fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Alba Iulia cu o autospeciala…

- In seara de marti, 30 iulie, aproape de miezul noptii, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale pe DN 1C, la ieșire din localitatea Satulung. O femeie de 53 de ani, care conducea un autoturism, nu a pastrat distanța de siguranța și a acroșat un autoturism condus regulamentar in…

- Autoritațile au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineața in urma unui accident grav ce s-a produs pe DN 71, intre localitațile Achim și Bratești. Doua autoturisme și o autoutilitara au intrat in coliziune, iar in urma impactului violent patru persoane și-au pierdut viața. Mai…