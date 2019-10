Doi morți în Kiev, după explozia accidentală a unei grenade Explozia, probabil accidentala, a unei grenade a ucis doi oameni, dintre care unul fost militar, în plin centru al Kievului, capitala ucraineana, a anunțat miercuri poliția, potrivit AFP.



Deflagrația de marți seara a avut loc în timp ce cele doua victime discutau în fața unui imobil. "Teza principala a anchetatorilor este ca o manipulare imprudenta a dispozitivului exploziv" a provocat drama, a precizat poliția, într-un comunicat.



Unul dintre cei doi morți era un fost soldat al unui batalion de voluntari care a luptat împotriva separatiștilor…

