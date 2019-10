Doi morți în Germania, la Halle, în urma unui atac armat Politia germana a anuntat miercuri seara ca persoana retinuta in cursul zilei, la scurt timp dupa comiterea atentatului antisemit asupra unei sinagogi din Halle, este suspectul in cazul atacului cu arma soldat cu moartea a doua persoane, informeaza AFP. ‘Persoana arestata este suspectul’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale, care a precizat ca acesta a primit ingrijiri pentru ranile suferite. Sursa citata nu a precizat natura acestor rani, dar in inregistrarile video ale unui amator, difuzate pe internet, se poate vedea cum autorul, un barbat de 27 de ani conform postului… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

