- Alerta de pesta porcina in Dolj! Doua focare au fost confirmate in comunele Ostroveni și Gighera. Luna trecuta, in Teasc, au fost descoperite primele animale bolnave. Autoritațile au luat masuri dupa ce au gasit pe camp 12 mistreți morți.

- Autoritatile au oferit asistenta unui numar de 24.000 de locuitori din zonele inundate, a precizat administratia regionala intr-o declaratie. Ploile torentiale care s-au abatut asupra regiunii au facut mai multi afluenti ai raului Angara sa iasa din matca, provocand inundatii masive. A fost…

- Intre Occident si Rusia inca dinaintea investirii lui Volodimir Zelenski in functia de presedinte al Ucrainei a existat un plan tacit potrivit caruia eliberarea marinarilor ucraineni si inapoierea navelor capturate de Moscova anul trecut in urma unui incident produs in Marea Neagra trebuia sa faca…

- "In conformitate cu directivele europene, am inceput constructia unei ramuri a TurkStream. Nu ocolim promisiunile pe care le-am facut cetatenilor nostri. In legatura cu aceasta am facut modificari la strategia noastra energetica. Pana la finele lui 2020, si in deplina conformitate cu directivele…

- Primaria Targu Jiu dedica un eveniment persoanelor centenare. Consilierii locali vor aproba in sedinta ordinara a Consiliului Local de la sfarsitul acestei luni un proiect de hotarare privind organizarea evenimentului ,,100 de ani de iubire, emotie si amintiri”, in vederea elogierii centenarilor…

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata si 16 au fost date disparute in urma alunecarilor de teren produse duminica intr-o zona rurala din sud-vestul Columbiei, potrivit anuntului serviciilor de salvare, transmit AFP si EFE. Ploile torentiale din ultimele zile au declansat alunecarile de teren care…

- Rusia va raspunde "proportional" cresterii prezentei militare a NATO in Marea Neagra deoarece este atacata securitatea regionala, a avertizat sambata adjunctul ministrului de externe rus Alexander Grusko, informeaza EFE, potrivit Agerpres."Bineinteles, vom lua toate masurile necesare pentru…