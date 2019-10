Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat de 30 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, in perioada 10 17 octombrie a.c., acesta ar fi patruns in incinta unui imobil din localitatea…

- La data de 30 septembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Sangeorz-Bai au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat de 49 de ani, din localitatea Sant, cercetat pentru mai multe infractiuni la regimul rutier. In cursul acestei zile va fi prezentat instantei, cu propunere…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat de 42 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 21 septembrie a.c., in jurul orei 04.00, barbatul…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fugit, marti, din sediul Politiei Budesti din judetul Calarasi, dupa ce a aflat ca va fi retinut pentru 24 de pre pentru comiterea infractiunii de loviri si alte violente. El ar fi fost ajutat de sotia sa, care il astepta in masina in fata sediului Politiei.

- Vineri, 02 august, la ora 11.00, un barbat domiciliat in Coltau i-a sesizat pe politistii din localitate ca fiica sa, de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 31 iulie si nu s-a mai intors. S-a constituit echipa operativa, s-au demarat activitatile de cautare, iar vineri dupa-amiaza,…