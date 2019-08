Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au fost ranite, marți, intr-un accident in județul Prahova. O mașina a lovit un autoturism, iar in urma impactului acesta a fost proiectat intr-o autoutilitara, scrie Mediafax.Accidentul s-a produs pe DN1, in afara localitații Puchenii Mari.…

- Doua fete au fost ranite, luni, in timp ce se aflau pe trecerea de pietoni, de un sofer care a lovit apoi si un autoturism parcat, informeaza IPJ Valcea, anunța AGERPRES.Citește și: Alexandru Cumpanașu a rabufnit: S-a confirmat ca Alexandra a fost victima unei rețele internaționale de rapiri…

- Un baiat de 9 ani și tatal lui au fost accidentați, miercuri, pe o trecere de pietoni din Targu-Jiu. Cei doi au fost loviți de un autoturism condus de un barbat din Glogova. Accidentul a avut loc pe Calea Severinului, din municipiu. „Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața…

- Un barbat de 68 de ani, și o femeie de 65 de ani, ambii din Radauți, au ajuns la spital, dupa ce au fost loviți de o mașina in timp ce traversau regulamentar strada Piața Unirii din municipiu. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.00, și a fost provocat de un localnic de […]

- Un devean, care incerca sa traverseze un bulevard din Deva cu bicicleta, dar pe trecerea de pietoni, a fost lovit de un autoturism, condus de un teleormanean. „Astazi, in jurul orei 12.30, un tanar de 29 de ani, din județul Teleorman, care conducea un autoturism pe b-dul Nicolae Balcescu,…

- FOTO – Info Trafic jud. Cluj Marți dimineața, un pieton angajat intr-o traversare in fuga a strazii, pe trecerea pentru pietoni, a fost lovit in plin de un autoturism. Incidentul a avut loc in jurul orei 10:00, pe strada Horea din Cluj-Napoca. In imaginile surprinse de o camera de bord aplasata pe un…

- „Azi, în jurul orei 10:00, un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni de pe strada Horea, colț cu Crișan. Accidentul a fost surprins de camera mea de bord. Soția mea fiind la volan, a mai mers câteva sute de metri, a parcat și s-a întors cu filmarea la locul faptei (3 minute…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 22:30, pe DN1B, la Valea Calugareasca. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod. Barbatul, in varsta de 44 de ani, a suferit leziuni, iar medicii sositi la fata locului s-au…