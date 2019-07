Stiri pe aceeasi tema

- Doi mineri au murit, luni, in urma producerii unei miscari telurice de intensitate mica la o exploatare miniera din sudul Poloniei, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Articolul de lege care arunca-n aer cazul fetiței tarate pe jos de procuror: ‘Nu este permis’…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 75 au fost ranite in imbulzeala creata pe un stadion din orașul Antananarivo din Madagascar, unde a fost organizata o parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Independenței, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters. Richard Rakotonirina, ministrul Apararii…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 100 au fost ranite, luni, dupa ce un tren de pasageri a deraiat in Bangladesh, a informat un ofițer de poliție, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Trenul traversa un pod in timp ce se indrepta spre capitala Dhaka, atunci cand a deraiat…

- O persoana a murit și doua sunt ranite, una fiind in stare critica, in urma unui accident care a avut loc sambata, pe DN 7 – Valea Oltului, in zona localitații valcene Caineni, conform Mediafax.Potrivit ISU Valcea, in urma impactului dintre un camion și o mașina, șoferul autoturismului a murit,…

- O persoana a murit și șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma impactului dintre doua mașini, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Peștera, județul Constanța. Traficul rutier este oprit pe drumul spre mare, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur…

- Trei persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost ranite dupa ce au fost trase mai multe focuri de arma intr-o inchisoare din apropierea orașului Guatemala, a declarat un oficial al serviciilor de urgența locale, scrie Reuters.

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Patru persoane au fost împușcate mortal luni în urma unui atac armat care a avut loc în orasul Penticton, din regiunea British Columbia, Canada, iar un suspect este în custodie, a anuntat într-un comunicat Poliția Regala canadiana (RCMP), scrie Mediafax, citând Reuters.…