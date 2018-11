Doi militari din Galati au plecat in alergare ieri catre Alba Iulia. Ei vor strabate, timp de 13 zile, o distanta de aproape 550 km, refacand astfel traseul istoric al Regimentului 11 Dorobanti „Siret” Galati din Campania anului 1916 pentru eliberarea Transilvaniei. La plecare, in fata Prefecturii Galati, cei doi alergatori au fost biecuvantati de un preot militar, dupa care au primit drapelul Romaniei de la doi veterani de razboi. Pe 27 august 1916, la ora 23:00, Regimentului 11 „Siret” patrundea in Transilvania si elibera primul punct de vama cu frontiera austro-ungara, vama Crasna, loc prin…