Stiri pe aceeasi tema

- Comandouri franceze au eliberat patru femei ostatice in urma unei operatiuni desfasurate in nordul statului african Burkina Faso, operatiune in care doi soldati francezi si-au pierdut viata si care a fost intreprinsa in momentul in care exista un mare risc ca ostaticele sa fie transferate de rapitori…

- Patru palestinieni au murit vineri in Fasia Gaza, doi militanti Hamas in urma loviturilor aeriene din Israel si doi palestinieni in timpul protestelor de la granita enclavei, transmit dpa si Reuters. Loviturile armatei israeliene asupra unei pozitii militare a miscarii islamiste radicale Hamas au fost…

- Fortele americane si afgane au ucis mai multi civili decat talibanii sau alte grupari insurgente in Afganistan, potrivit unui raport al Natiunilor Unite pe primul trimestru din 2019, facut public miercuri, informeaza France Presse. In perioada respectiva, fortele internationale si proguvernamentale…

- Patru militari turci au fost uciși vineri in timpul unor confruntari cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care a fost scos in afara legii, in apropierea frontierei cu Irakul, a anuntat sambata Ministerul Apararii din Turcia, relateaza Reuters potrivit mediafax. Agenția de știri Demiroren…

- Cel putin 205 oameni au fost ucisi, iar alti 913 raniti, in doua saptamani de lupte desfasurate in cadrul ofensivei Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar asupra capitalei libiene Tripoli, potrivit unui nou bilant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite AFP potrivit…

- O uniune a ginecologilor francezi a amenințat cu suspendarea procedurilor de terminare a sarcinilor în încercarea de a forța ministrul sanatații sa se întâlneasca cu medicii nemulțumiți, informeaza The Guardian. Uniunea Syngof a scris celor 1 600 de membri…

- Fortele egiptene de securitate au ucis 46 de militanti islamisti ”foarte periculosi” in cursul unor schimburi de focuri in nordul Pensinsulei Sinai, a anuntat luni armata, transmite Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Cutia neagra a avionului Boeing prabusit in Etiopia a fost gasita și…

- Un fenomen ingrijorator ia amploare pe autostrazile europene. Șoferii de tir se uita din ce in ce mai des la filmulețe, in timp ce conduc. Polițiștii francezi au declanșat o ampla operațiune pentru a combate aceste practici, dupa ce au descoperit opt cazuri in decurs de numai o luna.