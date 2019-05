Doi migranți au murit în condiții dramatice Patru barbati au fost gasiti in stare de inconstienta in cisterna. Unul dintre ei a murit miercuri, iar un altul a decedat in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Spitalul din Voivodina, provincie din nordul Serbiei. Ceilalti doi pacienti sunt inca in stare grava, a adaugat sursa citata.



Politia crede ca doi dintre cei patru barbati sunt afgani, dar nu detine informatii despre cetatenia celorlalti doi. Barbatii au fost gasiti marti in rezervorul gol al unui camion la o spalatorie din Futog, in apropiere de Novi Sad.



Ei au fost spitalizati intr-o stare grava din cauza lipsei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

