- Instanta a mai decis ca celor doi sa le fie interzis dreptul de a exercita profesia de medic, pe durata executarii pedepselor principale. Cei doi medici de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Mircea Tusciuc si Paul Iancu, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea…

- Doi cetateni bulgari au fost condamnati, marti, de Tribunalul Constanta, la doi ani si noua luni de inchisoare pentru trafic de migranti, contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, respectiv la doi ani de inchisoare pentru trafic de migranti. Ei au fost prinsi de politistii…

- Sase barbati din judetul Constanta, condamnati la inchisoare cu executare pentru comiterea mai multor infractiuni au ajuns la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 martie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Chirnogeni au depistat un barbat, in varsta de 26 de ani,…

- Ieri, 23 martie 2018, in jurul orei 13.50, polițiștii Postului de Poliție Lupșa l-au depistat si retinut pe un tanar de 27 de ani, din comuna Lupsa, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Campeni la data de 23 martie a.c. Tanarul a fost condamnat la executarea…

- Fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca Anna Horvath a fost condamnata, vineri, la doi ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, in acelasi dosar fiind condamnat si omul de afaceri Zsolt Fodor, care a primit o pedeapsa de doi ani si sase luni cu…

- Un copil de 11 luni, din Prahova, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, inregistrandu-se astfel cel de-al 41-lea deces din cauza acestei boli, in conditiile in care numarul total de cazuri de rujeola confirmate pana la aceasta ora este de 11.312, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de…

- Televiziunea americana NBC a fost data in judecata pentru ucidere din culpa de familia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant in apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's Got Talent”, scrie hollywoodreporter.com, potrivit news.ro.Familia lui Maureen…

- Tribunalul Caras-Severin a decis sa ii condamne la inchisoare cu executare pentru trafic de droguri pe Marius si Darius Cirpean. Judecatorii au hotarat ca fostul sef al Garzii de Mediu Caras, Marius Cirpean, sa ispaseasca cea mai aspra pedeapsa fiind condamnat la patru ani de inchisoare. Fiul sau, Darius,…

- Postul de televiziune american NBC a fost dat în judecata pentru ucidere din culpa.Televiziunea a fost trimisa în judecata defamilia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant în apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's…

- Magistrații Curții de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne la un an de inchisoare cu executare un funcționar din cadrul Primariei Podari, acuzat ca a cerut și obținut fara drept informații dintr-un dosar in care era cercetat pentru fapte ...

- Judecatoria Ploiesti a condamnat compania OMV Petrom S.A la pedeapsa unei amenzi penale in cuantum de 380.000 lei si la plata unor despagubiri de 135.000 de euro in cazul mortii unui copil intoxicat in apropierea unei sonde de petrol din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Decizia instantei…

- Compania petroliera OMV Petrom trebuie sa plateasca o amenda penala și daune morale de 135.000 de euro, intr-un dosar pentru ucidere din culpa. Compania SC OMV Petron SA a fost trimisa in judecata pentru udicere din culpa dupa ce un copil a murit dupa ce a inhalat gaze de la o sonda care nu avea […]…

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti s-au pronuntat, dupa un proces care a durat peste doi ani, intr-un dosar in care compania OMV Petrom SA a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce, in februarie 2014, un copil de noua ani a murit ca urmare intoxicatiei cu gaz de sonda in apropierea…

- Societatea OMV Petrom S.A. a fost gasita vinovata pentru ucidere din culpa in cazul mortii unui copil in varsta de noua ani intoxicat cu gaze de sonda. Decizia apartine Judecatoriei Ploiesti care a hotarat, marti, sa condamnde OMV la plata unei amenzi penale si a unor daune morale catre famila victimei.

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Un instructor auto si un agent examinator au primit vineri din partea magistratilor Tribunalului Buzau pedepse de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare si, respectiv, trei ani si opt luni cu executare pentru infractiunile de dare, instigare si participare la dare de mita si, respectiv,…

- Instructorul auto Gheorghe Bratila si agentul examinator Adrian Botezatu, inculpati in Dosarul „Mita la Permise”, au primit, vineri, la Tribunalul Buzau, sentinte de condamnare cu executare. Primul dintre cei doi mentionati mai sus a primit o condamnare de trei ani si jumatate cu executare, iar cel…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit-o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu. In acelasi dosar, Cristian…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru savârsirea infractiunii de folosire a influentei în

- 3 jurnalisti celebri in Turcia, directorul de marketing si art directorul unui ziar, precum si un instructor de la Academia de politie, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata pentru acuzatii legate de tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, anunta AFP. Sentinta vine la capatul…

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- Tragedie fara margini intr-o familie de etnie roma din localitatea Patrauțu, din Suceava. Un baietel de 1 an si 11 luni a murit, dupa ce a cazut in oala cu ciorba fierbinte. Copilasul a...

- Copil mort dupa ce a cazut in oala cu ciorba, iar acum mama este cercetata pentru ucidere din culpa. Baiețelul, din localitatea Patrauti , de nici doi ani se afla in ambulanta, in drum spre Bucuresti, atunci cand a fost declarat mort Se pare ca baiatul se juca cu verisorul sau in varsta de trei ani,…

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…

- Fostul deputat PNL, Theodor Nicolescu a fost condamnat la 9 ani și patru luni de inchisoare, alaturi de fostul șef al Ani, Goria Heorgescu, condamnat și el la patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care DNA i-a pus sub acuzare pentru ca au aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate…

- La trei ani de de la accidentul de munca mortal produs pe santierul autostrazii Sebes – Turda, judecatoria Aiud a pronuntat prima decizie. In dosarul avand ca obiect ”ucidere din culpa”, este judecat un angajat al unei societati care desfasoara activitati de constructie la autostrada Sebes – Turda,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a transmis, vineri, procurorului-sef al Tribunalului Penal International ca nu este deranjat de investigatia impotriva sa pentru crime impotriva umanitatii, adaugand ca prefera sa fie impuscat, nu condamnat la inchisoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un accident rutier produs in luna noiembrie din anul 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva. Articolul Consilierul premierului Dancila, condamnat la inchisoare!…

- Ieri, 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Alba…

- Un barbat pe nume Victor Oros a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru braconaj. Acesta a fost trimis in judecata pentru ca in vara lui 2014 a omorat un mistret intr-o padure din Carlibaba, judetul Suceava. Sentinta instantei este definitiva.

- Un copil de 4 ani a murit, joi dimineata, la Unitatea de primiri urgențe a spitalului din Motru, diagnosticul clinic pus fiind meningita meningococica, anunta gorjeanul.ro. Boala are risc de contagiune si, din acest motiv, autoritatile au luat decizia de a inchide spitalul.

- Un fost președinte de Consiliu Județean a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA), la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani. E vorba de Fostul presedinte al CJ Cluj,…

- Șapte persoane au fost condamante in dosarul Dosarul Sclavilor de la Berevoești. Inculpații au primit pedepse intre 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare si 13 ani de inchisoare cu executare.

- Trei suceveni care au fost condamnati pentru ucidere din culpa si omor au fost incarcerati la Penitenciarul Botosani. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Suceava, in cursul zilei de vineri, 19 ianuarie a.c., politistii din Siret au primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii,…

- Trei persoane, cu varste cuprinse intre 29 și 42 de ani, pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei inchisorii au fost depistate de polițiști. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu luptatori din cadrul…

- Marius Ionut Turcin ndash; patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, evaziune fiscala in modalitatea sustragerii de la verificarile financiare si declarare fictiva ori inexacta cu privire la sediu. Constantin Doru Codreanu ndash; patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Instanta a admis…

- Doi tineri condamnati la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Doi tineri au fost condamnați la Judecatoria Aiud la pedepse cu executare pentru infracțiuni contra persoanei. Inculpații sunt acuzați ca au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism,…

- Moartea suspecta a unei femei, de 79 de ani, din Targu Jiu este anchetata de polițiștii gorjeni. Oamenii legii au deschis un dosar de ucidere din culpa, dupa ce batrana a fost gasita aseara inecata, in raul Jiu, in zona Stadionului Municipal din municipiu. Cadavrul a fost scos din apa cu ajutorul pompierilor…