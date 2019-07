Doi medici din Iasi trebuie sa plateasca daune de 70.000 de euro pentru o reteta gresita Doi medici din Iasi trebuie sa plateasca daune de 70.000 de euro unei paciente careia i-au prescris o reteta gresita.



In 2014, pacienta a fost diagnosticata de poliartrita reumatoida, iar medicul specialist i-a recomandat Metotrexat, de doua ori pe saptamana.



Medicul de familie i-a dat reteta femeii, dar cu doza gresita: 2 x 10 mg/zi timp de 30 de zile in loc de 2 x 10 mg/saptamana, arata Ziarul de Iasi.



"Reclamanta si-a administrat singura medicamentul respectiv, in dozajul mentionat pe reteta emisa de parati, incepand cu 22.12.2018. Dupa 5 zile de tratament, starea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi medici de familie din Iasi, soț și soție, au fost gasiti vinovati de culpa medicala de judecatori si obligati la plata unor daune morale de 70.000 de euro, relateaza Ziarul de Iași. Decizia nu e definitiva. In urma sentinței, Armand si Liliana Daneliuc trebuie sa despagubeasca o fosta pacienta,…

- O reteta gresita a facut obiectul unui proces complicat, solutionat recent de judecatorii ieseni cu o solutie atipica cazurilor de malpraxis. Daca cele mai multe acuze de acest gen aduse doctorilor au fost transate, in ultimii ani, in favoarea medicilor, cazul sotilor Liliana si Armand Daneliuc s-a…

- Judecatorii ieseni au pus punct unui proces complicat, in care inculpat a fost un cetatean originar din Arabia Saudita, pe nume Hani Nofal (foto - imagine preluata din zona publica a Facebook). Acesta a primit o pedeapsa de 6 luni de inchisoare cu amanarea pedepsei, sentinta fiind definitiva. Practic,…

- Peste 7.000 de angajati din judetul Iasi, abonati ai retelei nationale 7card, au facut anul trecut 210.000 de ore de miscare, echivalentul a 8.750 de zile, respectiv 24 de ani, consumand aproape 105 milioane de calorii. Studiul este rezultatul analizei activitatii abonatilor 7card, un serviciu oferit…

- Școala “Ion Neculce” din Iasi, considerata in topul rusinii, situate intr-un cartier al orasului Iasi, unde populatia etniei rome este in procent de 41%, se afla in centrul unui scandal privind o flagranta discriminare pe criteii etnice. Potrivit unei situatii intocmite de ONG-urile locale profilate…

- Medicul estetician Adina Alberts a impresionat o țara intreaga cu gestul ei. Antreprenoarea va plati din buzunarul ei trei ajutoare de pensie pentru varstnicii cu cele mai mici venituri din Romania.

- LIVIU DRAGNEA nota 9 – Nu sunt nici pe departe un fan Dragnea, dar nu pot sa nu recunosc ca PSD, sub conducerea sa, a performat. Practic, PSD, in ultimii ani, și-a subordonat toate instituțiile reprezentative: Parlament, Guvern, Curte de Conturi, ASF, ANR, ANCOM. Și economia Romaniei, in ultimii…

- Istratie Catalin, medic specialist recuperare medical la Spitalul Petroșani, și Cotuțiu Marius Dumitru, medic resident in chirurgie vasculara din cadrul Institutului Inimii Cluj și-au depus dosarele pentru a participa la concursurile de ocupare a unor posturi vacante de medic specialist la…