- Toy Story 4, cel mai așteptat film de animație al anului a doborat toate recordurile in materie de incasari, atunci cand vorbim de filme animații. Toy Story 4 a avut incasari in primul weekend de la lansare de 238 de milioane de $, avand cele mai bune incasari in America Latina și in Europpa. De...…

- De cand s-a casatorit cu actrita indiana Priyanka Chopra, in decembrie anul trecut, cantaretul american Nick Jonas isi exprima public fericirea prin postari pe contul sau de Instagram, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Lungmetrajele "Les Miserables", de Ladj Ly, si "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho , au fost recompensate ex aequo, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 7 aprilie, în jurul orei 16:45, un echipaj de poliție din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla care desfașura activitați de control și monitorizare în trafic a observat un șofer care efectuase o depașire neregulamentara. Agenții i-au facut semn acestuia…

- Joi, 9 mai 2019, in sala „Deak Endre” a Centrului Cultural Carei va avea loc proiecția 3D a filmului „Happy Feet 2″. Filmul in limba maghiara va rula de la ora 09.00, iar in limba romana de la ora 11.00. Preț intrare: 10 lei/ persoana, numai la fața locului. Copiii vor primi la intrare ochelari pentru…

- Partidul Comunist din China a declarat razboi divertismentului si elimina din productiile straine toate scenele considerate „nocive“ pentru cetateni, uneori transformand filmele in povesti fara noima.

- Institutul Cultural Roman "Dimitrie Cantemir" din Istanbul organizeaza, conform traditiei, o intalnire culturala dedicata comunitatii fostilor locuitori ai insulei Ada-Kaleh. Momentul mult asteptat va avea loc sambata, 13 aprilie 2019, de la ora 13.30 si va aduce in prim plan si un film documentar patrunzator…