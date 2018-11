Stiri pe aceeasi tema

- In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul in cursa pentru desemnarea capului de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dupa ce luni slovacul Maros Sefcovic a anuntat ca se retrage din…

- O eventuala victorie a Partidului Democrat in scrutinul parlamentar partial din Statele Unite ar afecta situatia presedintelui Donald Trump, care va avea dificultati in aplicarea politicilor controversate si in campania electorala premergatoare alegerilor prezidentiale.

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite a avut un efect neglijabil, a declarat luni consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, care a insistat ca un astfel de comportament nu trebuie tolerat, informeaza Reuters preluata de Agerpres. O comisie speciala federala…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca politicienii romani isi fac numai dusmani printre europeni, iar apoi se plang ca nu au prieteni si ca premierul Viorica Dancila "si-a gasit sa il injure" pe Frans Timmermans, care va fi probabil candidatul socialistilor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European, a lansat in presa din Statele Unite o propunere șoc: ”Viitorul președinte al Comisiei Europene ar trebui sa fie un conservator din statele estice pentru a restaura echilibrul”.…