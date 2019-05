Stiri pe aceeasi tema

- Wa Lone si Kyaw Soe Oo au fost asaltati de presa cand paraseau inchisoarea din Yangon dupa mai mult de 500 de zile de detentie. "Sunt un jurnalist si voi continua" sa lucrez, a declarat Wa Lone. "Sunt nerabdator sa ma intorc la redactie" si "sa-mi revad familia si colegii", a adaugat el.…

- Doi jurnalisti Reuters – Wa Lone si Kyaw Soe Oo – retinuti in Myanmar au fost gratiati si eliberati dupa ce au stat peste 500 de zile in inchisoare, informeaza The Guardian.Cei doi au fost arestati in decembrie 2017 si au fost acuzati ca au incalcat o lege privind secretele de stat fiind…

- Doi jurnaliști ai agenției de presa Reuters au fost eliberați dintr-o închisoare din Myanmar, dupa ce au fost condamnați la 7 ani de închisoare pentru încalcarea legii privind secretul de stat, scrie Reuters. Cei doi reporteri, Wa Lone (33 de ani) și Kyaw Soe Oo (29 de ani)…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca prietenia franco-germana nu înseamna ca cele doua țari trebuie sa fie mereu de acord, menționând ca dezacordurile cu cancelarul german Angela Merkel privind Brexit și Statele Unite au fost necesare, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Curtea suprema din Myanmar a respins marți apelul facut de doi reporteri ai agenției de presa Reuters, condamnați la 7 ani de închisoare pentru încalcarea legii privind secretul de stat, într-un caz important care a ridicat semne de întrebare referitoare la tranziția țarii spre…

- Presedintele american Donald Trump a promis luni ca tara sa va oferi sprijin autoritatilor din Sri Lanka pentru a-i aduce in fata justitiei pe cei vinovati pentru atacurile comise duminica in tara asiatica si soldate cu cel putin 290 de morti si aproximativ 500 de raniti, relateaza Reuters, potrivit…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a anunțat vineri ca un fost ofițer al Agenției de Informații a Apararii a pledat vinovat în urma acuzațiilor de tentativa de spionaj în favoarea Chinei, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Ofițerul Ron Rockwell Hansen este acuzat ca a încercat…

- Statele Unite nu vor mai putea susține Forțele Democrate Siriene (SDF) daca acestea vor deveni partenere Guvernului condus de Bashar al-Assad sau Rusiei, a declarat duminica generalul american Paul LaCamera, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.