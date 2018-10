Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul reprezentativei Romaniei va miza la jocurile din aceasta luna din Liga Națiunilor pe un lot format din 24 de tricolori: 16 care evolueaza in strainatate și 8 din Liga 1. Joi, 11 octombrie, de la ora 21.45, la Vilnius, ...

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și capitanul Alex Mitrița au prefațat intalnirea din Ardeal, cu CFR Cluj, programata luni, de la ora 21.00, din etapa a 10-a. In cadrul intrevederii cu ...

- Selectionerul echipei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a opinat ca meciul cu Lituania, programat pe 11 octombrie la Vilnius, in Liga Natiunilor, este foarte important si o victorie ar permite tricolorilor sa-si dispute cu Serbia, in meciul de pe ...

- Selectionerul echipei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a opinat ca meciul cu Lituania, programat pe 11 octombrie la Vilnius, in Liga Natiunilor, este foarte important si o victorie ar permite tricolorilor sa-si dispute cu Serbia, in meciul de pe 14 octombrie, de la Bucuresti, primul loc in Grupa…

- Finalul partidei CFR Cluj - FCSB 1-1, de duminica in Liga 1 Betano, a aratat inca o data una dintre principalele probleme ale vicecampioanei Romaniei. Finalul de meci a evidentiat lipsa de potenta fizica a fotbalistilor antrenati de Nicolae Dica, una care combinata cu numarul mare...

- Nicolae Dica l-a pierdut pe Mihai Pintilii, accidentat in meciul cu Muntenegru, insa primește o veste buna prin revenirile lui Marko Momcilovici și Cristi Balgradean. Cei doi vor fi apți pentru meciul cu CFR Cluj, care este duminica, de la ora 21:00, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport…

- CFR Cluj o infrunta acum pe Viitorul, intr-un duel din etapa a 7-a a Ligii 1. Partida a inceput la ora 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Eliminarea rușinoasa cu Dudelange nu a ramas fara repercusiuni in "Gruia". Doar 2-3.000 de fani au asistat la…

- Conducatorii lui CFR Cluj nu iarta! Giedrius Arlauskis (30 de ani) si Billel Omrani (25 de ani) nu au fost primiti la antrenamentul de miercuri si au sanse mici sa joace in meciul cu Alashkert, de joi, anunta sursele ProSport.