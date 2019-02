Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 22 de ani și concubine sa, ambii din județul Mureș, au fost reținuți de polițiști, aceștia fiind acuzați ca au ucis un barbat de 67 de ani, in Germania, cei doi fiind depistați de anchetatori acasa, in Tarnaveni.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul General al ...

- Un tanar de 22 de ani din judetul Mures si concubina sa, suspectati ca au ucis un barbat in Germania cu cel putin noua lovituri de cutit si i-au sustras masina si mai multe bunuri, au fost retinuti de politisti. In masinile folosite de cei doi, anchetatorii au gasit trei cutite susceptibile a fi fost…

- Un barbat de 22 de ani si concubina sa, ambii din judetul Mures, au fost retinuti de politisti, acestia fiind acuzati ca au ucis un barbat de 67 de ani, in Germania, cei doi fiind depistati de anchetatori acasa, in Tarnaveni.

- "Puteti porni de la acest lucru: pe locul intai se afla Laura Codruta Kovesi, fost procuror-sef al DNA, pe locul doi se afla un candidat din Franta si pe locul trei un candidat din Germania. Competentele doamnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta functie…

- Romania a egalat Marea Britanie in fruntea statelor europene ca sold negativ pe contul curent raportat PIB in trimestrul trei din 2018, cu 1,5% ( in valori nominale, -3,2 miliarde euro noi si -35,4 miliarde euro britanicii), potrivit datelor publicate de Eurostat. Asta in conditiile in care Uniunea…

- Ioan Țirban (58 de ani) a jucat la UTA și Rapid, insa in septembrie 1988 a plecat din Romania impreuna cu Silviu Vuia. Fratele acestuia din urma locuia in RFG, așa ca ambii au fugit in Wolfsburg. „In primul an in Germania mancam conserve incalzite pe reșou și faceam naveta 40 km pe bicicleta!", a destainuit…

- Politia din Germania a retinut marti un barbat german sub suspiciunea ca a intrat cu masina intr-o multime de oameni in orasul Bottrop din nord-vestul tarii, ranind patru persoane, autoritatile fiind de parere ca foarte probabil a fost vorba de un atac xenofob, relateaza Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca, daca PSD doreste sa dea legea de amnistie si gratiere "ca sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie" si sa dea legi ca sa-i tina pe romani cu forta in interiorul granitelor, atunci "aceasta guvernare, aceasta abordare pesedista este una antiromaneasca".…