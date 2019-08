Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Cilan sustine ca partenerii lui din Italia sunt gata sa depuna marturie in fata autoritatilor in acest sens. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana,…

- Se fac dezvaluiri bomba in cazul din Caracal! Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, este acuzata de cativa afaceristi italieni ca le-a propus sa le faca "rost" de fete pe care sa le duca in Italia.

- Un aradean, fost angajat si partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dinca a avut o relatie de concubinaj si afaceri, sustine ca o stie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor sai de afaceri italieni ca, daca vor, le poate face rost de fete.

- Mama Luizei Melencu, fata disparuta la Caracal și despre care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, a primit marti, 30 iulie, un mesaj potrivit caruia fiica sa este inca in viata. Femeia a sunat la 112 si a plecat impreuna cu Politia spre adresa indicata.Politistii din Caracal au plecat…

- Casa Groazei, asa cum a fost numita locuinta in care a stat Gheorghe Dinca, ucigasul din Caracal, poate fi descrisa cu greu de catre cei care au ajuns in interior. In curte sunt gropi adanci cimentate, iar in casa geamurile sunt zidite sau acoperite.

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta de la Caracal, a declarat in direct la un post de televiziune ca exista rezultatul probelor ADN care arata ca fata fost in masina lui Gheorghe Dinca.