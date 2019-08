Doi italieni, dispusi sa declare ca fiica criminalului din Caracal le-a propus sa le faca rost de fete

Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri din Arad, care o cunoaște pe fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca aceasta le-ar fi propus unor italieni sa le duca fete pe un domeniu de vanatoare. Acesta spune ca unii investitori italieni sunt dispuși sa dea declarații in acest sens.Citește…

- Se fac dezvaluiri bomba in cazul din Caracal! Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, este acuzata de cativa afaceristi italieni ca le-a propus sa le faca "rost" de fete pe care sa le duca in Italia.

- In aceasta dupa-amiaza, Gheorghe Dinca a fost dus de anchetatori sa reconstituie cele doua crimele din Caracal, pe care le-a recunoscut. Barbatul a fost dus la Corabia acolo unde a declarat polițiștilor ca a aruncat parți din cadavrele fetelor in Dunare. Pe traseu anchetatorii s-au…

- Criminalul în serie din Caracal, Gheorghe Dinca, a facut declarații duminica seara în fața procurorilor DIICOT cu privire la ultima victima, Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani luata la ocazie.