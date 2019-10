Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata, potrivit mass-mediei japoneze, in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis, in timp ce 110.000 de membri ai echipelor de salvare se pregateau duminica sa ajute oamenii blocati in urma inundatiilor, relateaza AFP. Locuinte inundate, alunecari…

- Soția unui fotbalist roman a devenit celebra in presa din toata lumea. Andreea Hanca, partenera de viața a fostului dinamovist Sergiu Hanca, a fost filmata in tribune la un meci al celor de la KS...

- Genoa, cu Ionut Radu in poarta, a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa AC Milan, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Italiei, in care a condus cu 1-0.Gazdele au deschis scorul in minutul 41, prin Schone. Pentru AC Milan au inscris apoi…

- Prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna are deschise 13 conturi bancare care insumeaza 1.356.500 lei, deține un teren și trei imobile, cele din urma impreuna cu soția sa, potrivit declarației de avere depusa de acesta la Biroul Electoral Central (BEC), anunța MEDIAFAX.Potrivit declarației…

- Transbucegiul unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din Prahova este afectat de alunecari de teren. Turistii care vor sa ajunga in zona Padina sunt avertizati ca drumul este deschis circulatiei, dar sunt impuse mai multe restrictii in punctele periculoase

- In urma fenomenelor meteo incadrate la codurile portocaliu si rosu de vant si averse torentiale cu posibile efecte de inundatii, manifestate ieri 03.08.2019 in municipiul Constanta si pe raza judetului, Prefectura Constanta precizeaza ca nu au fost oameni raniti, dar s au produs pagube materiale caderi…

- Tatal Alexandrei Maceșanu (15 ani), fata rapita in Caracal și violata de Gheorghe Dinca, a relatat joi seara la Antena 3 cum a ajuns familia sa reclame dispariția la poliție:'Le multumesc tuturor celor care ne ajuta. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata. Astept sa o vad. Si eu…

- Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP. Autoritatile locale…