Doi IT-iști clujeni au creat un dispozitiv special pentru curațarea râurilor. VIDEO Cei doi au montat la finalul saptamânii precedente dispozitivul numit DRAVIR 1 pentru colectarea peturilor goale de pe râul Crișul Repede, în județul Bihor. Rus și Ghic au construit singuri dispozitivul format din doua brațe plutitoare dispuse în forma de V și o cușca de aluminiu unde sunt colectate deșeurile. Cei doi au investit câteva mii de euro din buzunarul propriu, dar spera ca în urmatoarea perioada sa fie susținuți de autoritați și alte persoane pentru a extinde proiectul. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

