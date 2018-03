Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri britanici, de 24 și 34 de ani, și-au pus capat zilelor intr-un mod cumplit. Ei s-au intalnit intr-o stație de tren, s-au imbrațișat, iar ce a urmat intrece orice imaginație. Cei doi au așteptat s-au aruncat in fața trenului, sub privirile ingrozite ale celorlalți pasageri. Potrivit autoritaților…

- Melissa Wood si Christopher Linley au decit sa isi puna capat zilelor intr-un mod teribil, scrie spynews.ro. Familia Melissei este devastata. Mama tinerei de 27 de ani a vrut sa le multumeasca tuturor celor aflati pe peron care au incercat sa o ajute. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic.…

- Poveste demna de filmele de groaza! Doi tineri, de 24 si 34 de ani, s-au intalnit intr-o statie de tren, s-au imbratisat, apoi s-au aruncat pe sine. Au murit pe loc, dupa ce un tren i-a lovit din plin.

- Brasoveanul in varsta de 37 de ani, care a fost aruncat de pe un pod, in raul Sasar din Municipiul Baia Mare de iubita cunoscuta pe internet, a decedat vineri noaptea, la Spitalul Județean de Urgența din Baia Mare, potrivit actualmm.ro. Suspecții in acest caz sunt o tanara de 23 de ani si fostul ei…

- Din nefericire, brașoveanul in varsta de 37 de ani care ar fi fost aruncat in mod intenționat in apa rece ca gheața a raului Sasar, zilele trecute, a murit, azi-noapte, la Spitalul Județean de Urgența din Ba...

- Rasturnare de situatie: Barbatul aruncat in rau Sasar din Baia Mare de iubita cunoscuta pe internet a murit. Femeia e internata la Psihiatrie Barbatul aruncat in rau de femeia pe care o cunoscuse pe internet a murit sambata, in spital. Tanarul in varsta de 37 de ani venise la Baia Mare de la Brasov,…

- Guvernul ia masuri, dupa incidentul de la uzina chimica din Republica Ceha, accident soldat cu decesul a cinci romani. O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile victimelor,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre accidentul produs joi, 22 martie a.c., la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia și-au pierdut viața mai multe persoane, iar altele au fost ranite. Președintele Klaus Iohannis iși exprima profundul regret ca cetațeni romani…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca trei dintre cele sase persoane decedate in urma exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia. Presedintele Klaus…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- In ultimele șapte zile, in județul Bacau s-au produs patru crime. Patru persoane au murit fara nici o vina pentru ca unora li s-a pus pata și au vazut negru in fața ochilor. Doua femei și doi barbați au murit pentru ca societatea romaneasca se afla intr-o criza profunda. Unii o sa dea vina pe […] Articolul…

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Omul strazii a fost injunghiat in timpul unei altercatii si dus cu ambulanta la cel mai apropiat centru medical. Din nefericire,barbatul fara adapost nu a supravietuit si a murit la scurt timp dupa ce medicii i-au acordat primul ajutor. Conform directorului spitalului, ambulanta in care s-a aflat…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- În aceasta dimineața, echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina la Medgidia, unde o femeia s-a aruncat de pe pod în canal! Femeia a fost transportata de urgența la spitalul din Medgidia, în tot acest timp executându-se manevre de resuscitare. Din pacate,…

- Vasile Iordache, fostul portar al Stelei, a vorbit despre decesul lui Ion Voinescu, primul sau antrenor de la formația roș-albastra de la inceputul anilor 70. "Nu imi vine sa cred. A fost primul meu antrenor cand am ajuns la Steaua pe la inceputul anilor 70. Pentru mine, a fost cel mai bun antrenor…

- Un barbat a murit, iar doua femei au fost ranite intr-un accident petrecut joi dupa-amiaza in judetul Olt, in care au fost implicate un camion si un autoturism.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO Potrivit…

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Membru fondator și fost director artistic al secției romane a Teatrului de Nord Satu Mare, regizorul Mihai Raicu (1923-2018), a incetat din viața azi, 6 martie. In urma cu 49 de ani a avut loc la Satu Mare prima premiera a sectiei romane a Teatrului de Nord, proaspat infiintata in septembrie 1968. Premiera…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Dan Udrea, bistriE›eanul care a decedat A®n urmAƒ cu aproape o lunAƒ A®n Malta, dupAƒ ce peste autoturismul A®n care se afla s-a prAƒbuE™it un copac doborA¢t de vA¢nt, va fi condus mA¢ine pe ultimul drum, acasAƒ, la BistriE›a.

- Un barbat in varsta de 31 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al unui bloc de locuit din Capitala. Tragedia s-a produs aseara, in jurul orei 22:00, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani.

- Procurorul Antonio De Nicolo a declarat, duminica, la cateva ore dupa constatarea decesului capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, ca jucatorul a murit din cauze naturale, ceea ce este ciudat avand in vedere ca fotbalistii profesionisti sunt monitorizati din punct de vedere medical. “Jucatorul…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, ...

- Tragedie mare la Clinica Medicala 2 din Cluj-Napoca, un pacient de 55 de ani s-a ratacit și a fost gasit a doua zi pe scarile labirintice din cladire, decedat, conform Monitorul de Cluj. Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa iși spuna punctul de vedere: „Tragedia este ca acest pacient…

- Un barbat a murit sambata dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Judetean de Urgenta "Constantin Opris” din Baia Mare. Barbatul nu era internat in spital, insa nu se stie nici daca se afla in vizita la un pacient, spune directorul unitatii spitalicesti, Vasile Pop.

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Fanii lui Eintracht Frankfurt au facut haos la primul meci jucat luni in istoria Bundesligii, EintrachtFrankfurt - RB Leipzig, 2-1. Au intarziat startul reprizelor 12 minute in total, au intrat pe teren, au fluierat și au afișat 40 de bannere de protest. Alinierea Bundesligii la "Monday Night Match"…

- O femeie in varsta de 65 ani și-a incheiat socotelile cu viața in dupa-amiaza zilei de luni, 19 februarie, aruncandu-se in fața trenului. Evenimentul s-a produs aproape de stația Spineni, localitatea Balș, județul Olt. Femeia, in varsta de 65 ani, ...

- Inca un argesean a murit dupa ce a fost lovit in plin de un tren. Incidentul s-a petrecut ieri dimineata in zona Autobazei Prundu. Un barbat de 49 de ani s-a aruncat in fata trenului, acesta murind pe loc. Conform anchetatorilor, se pare ca acesta a vrut sa se mai sinucida si in urma cu cateva zile,…

- Un barbat din Argeș a murit pe loc, in aceasta dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren aflat in mers. Accidentul feroviar a avut loc zona Prundu-Autobaza. Victima avea 49 de ani și era din Piscani. Inainte de sinucidere, barbatul a stat o vreme langa calea ferata, cu o sticla de whisky și alta…

- O femeie de 42 de ani din localitatea Romanesti a murit, joi dimineata, dupa ce s-a inecat intr-o fantana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani. Femeia s-a aruncat in fantana, iar martorii au alertat autoritatile prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.…

- Barbatul care a murit in urma cu putin timp dupa ce s-a aruncat in fata trenului era pensionar, are doi copii si avea o relatie buna cu familia, chiar daca locuia singur. Datele sunt neoficiale, insa. Articolul UPDATE| Cine e barbatul care s-a aruncat in fata trenului! apare prima data in GorjDomino…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din Tecuci, județul Galați, a murit ieri, dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul a avut loc in pasajul de trecere cu calea ferata de la Tișița, in jurul orei 12.15. Echipajul SAJ care s-a deplasat la fața locului, in urma apelului la 112, nu a putut…

- Un barbat s-a aruncat in Gara Leordeni in fata unui tren ce circula dinspre Pitesti spre Bucuresti. Mai multe echipaje SMURD si de la Ambulanta Arges au intervenit, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- O moldoveanca in virsta de 63 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de un tren, scrie publicația italiana Monza Brianza. Potrivit martorei, femeia s-a sinucis. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de ieri intr-o localitate din nordul Italiei. O femeie originara din Moldova și-a pierdut…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova. Din primele informatii o persoana s a aruncat in fata trenului. La fata locului pompierii intervin cu o descarcerare.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Un barbat de 65 de ani a fost ucis miercuri într-o statie de metrou din Brooklyn, New York, dupa ce un adolescent care vorbea incoerent în statia de metrou l-a lovit si l-a aruncat pe sine, scrie New York Times.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Gugesti, a murit la Spitalul judetean Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente, cu arsuri grave. Barbatul a fost internat in cadrul sectiei Terapie Intensiva si prezenta arsura prin flacara de grad III și IV, pe aproximativ 20% din…

- Accident mortal in sensul giratoriu de la intersectia Soseaua Borsului cu strada Uzinelor, din municipiul Oradea. Un angajat al Politiei de Frontiera a murit. O femeie, pasagera in masina, este grav ranita. ...

- Cel putin 36 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite, duminica, in urma coliziunii dintre un autocar si un camion, pe o autostrada din centrul Kenyei, anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro.

- Politistii din Arges au deschis o ancheta si fac cercetari pentru moarte suspecta dupa ce autorul triplei crime de la Stoenesti a murit, in noaptea de vineri spre sambata, la Spitalul Judetean Arges unde a fost transferat dupa ce s-ar fi otravit.