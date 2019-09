Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a fost talharit intr-o parcare din Belgia, in zona comunei Wommelgem, de doi iranieni care apoi au pornit intr-o cursa cu Politia, cu 250 de km/h pe autostrada. Totul s-a intamplat duminica, 25 august 2019, atunci cand soferul roman de TIR a fost amenintat si talharit de doi iranieni…

- Inspectorul sef al ISU Neamt, generalul de brigada Ioan Nitica, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca actiunea a demarat dupa ce un asistent medical a reusit sa stinga un incendiu, pana la sosirea fortelor profesioniste, cu stingatoarele din dotare. ''Anul trecut a izbucnit un…

- Au trecut mai bine de sase luni de cand Ioana Condea, tanara bagata in coma de un proxenet roman, intr-un bordel din Germania, a murit. Mama ei nu isi gaseste linistea sufleteasca si mai ales acum, cand cazul de la Caracal a pus parca sare pe ranile sale adanci.

- Alexandra a sunat la statul roman și i-a raspuns statul paralel, o combinație letala de grupari mafiote, afaceriști cu bani publici, oameni ai legii umili și limuzine Rolls-Royce de 400.000 de euro care strabat strazi de o saracie unde ”ia-ma nene” te costa viața. Comisarul șef Nicolae Alexe, numarul…

- Trupul Ekaterinei Karaglanova, o tânara rusoaica care se bucura de popularitate pe Instagram, a fost gasit în apartamentul ei din Moscova. Fata avea gâtul taiat, iar trupul a fost gasit într-o valiza. Corpul fetei era plin de taieturi de cuțit, conform spuselor poliției, scrie…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si cele din afara cartelului (Alianta OPEC+) au acceptat marti extinderea pana in martie 2020 a acordului privind reducerea productiei de titei, transmite Reuters. Tarile participante la summitul de la Viena al producatorilor globali de titei au reusit…

- Ministrul Petre Daea a participat in data de 21 iunie 2019 la cea de-a treia Conferința ministeriala Uniunea Africana – Uniunea Europeana, la sediul FAO din Roma. Manifestarea s-a bucurat de prezența mai multor inalți oficiali: Josefa Leonel Correia Sacko, comisarul Uniunii Africane pentru agricultura…

- Politia nord-irlandeza, care ancheteaza uciderea jurnalistei Lyra McKee, a arestat un barbat in varsta de 46 de ani in conformitate cu legislatia antiterorista, a anuntat postul de televiziune britanic Sky News, citat joi de Reuters, potrivit agerpres.ro.Uciderea lui McKee, in aprilie acest…