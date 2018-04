Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de elevi, dintre care 16 din R. Moldova, au participat la Concursul Național de Interpretare la pian ”MuzArt”, ajuns la cea de-a șaptea ediție. Concursul Național de Interpretare la pian ”MuzArt” s-a bucurat de o larga participare. La cea de-a VII-a ediție, gazduita de Centrul Cultural…

- Astazi sunt organizate la Bucuresti alegeri pentru un nou consiliu de conducere al Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF). Pe langa functia de presedinte, mai sunt vacante cinci functii de vicepresedinti, doi secretari si un trezorier. Din Iasi si-au depus candidatura doi medici de familie,…

- Este pentru al treilea an consecutiv cand profesoara Carmen Ion ii invita pe liceeni la lectura și creație. Profesoara de limba și literatura romana și-a propus, prin proiectul ”Book on trial”, sa stimuleze interesul tinerilor pentru lectura și le propune romane cu teme specifice varstei, pentru ca…

- Suceava, judet aflat pe locul opt dupa numarul de locuitori, este clasat pe locul trei in topul zonelor cu cei mai multi copii inscrisi la clasa pregatitoare. Numarul copiilor inscrisi in clasa pregatitoare a ajuns anul acesta la aproape 153.000, dintr-o populatie totala de 19,64 de milioane…

- Soc si groaza ! ” Liderul presei iesene ” a scos pe taraba o bomba teribela pentru ” masele largi, populare ” : ca sa influenteze votul in favoarea unirii Basarabiei cu Rominia, un lider de la Chisinau a primit din partea guvernului de la Bucuresti o ” spaga ” de doua milioane de lei ! Cititi ACUM detalii…

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmand a fi afisate…

- Anul viitor se implinesc 70 de ani de la apariția Institutului de Fizica din Romania. Evenimentul este legat de numele unui geniu al fizicii romanești, Horia Hulubei. Omul de știința a reușit aceste performanțe excepționale de-a lungul unei vieți tumultoase. A luptat la Marașești, a fost pilot de vanatoare,…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova prezinta in aprilie un spectacol de teatru independent din București și un spectacol de dans contemporan din Iași-reprezentații unice- in cadrul programului 11plus1 independent/contemporan. Pe 3 aprilie- PE JUMATATE CANTEC- un one-woman show cu ...

- Chirica afirma, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca "recentele abuzuri grosolane si absurde comise de PSDragnea" la Iasi il intristeaza si ca priveste cu reticenta soarta acestui partid. "Dupa ultimul asa-zis congres, regimul stalinisto - nord-coreean impus de Dragnea - din pacate, cu complicitatea…

- Icon Jiu-Jitsu Team Romania organizeaza, in data de 31 martie, la Liceul cu program sportiv Braila, Cupa Danubius la Jiu-Jitsu Brazilian, competitie de traditie, aflata la editia a VI-a . Competitia se va desfasura cu Gi (kimono), regulamentul fiind cel al forului international de profil. La competitie…

- Evenimentul este organizat sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei, in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Paris si Ambasada Frantei la Bucuresti. Curatorii expozitiei vor fi senatorul Iulia Scantei si Mihaela Ganea, director European Artists Management Bruxelles. Emil Ciocoiu s-a nascut la 13 septembrie…

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Rezultatele foarte bune inregistrate de atleta Daria Grigoroiu, de la CSU-CSS Reșița, i-au determinat pe oficialii Federației Romane de Atletism sa o nominalizeze pe eleva antrenorului Ștefan Nagy pentru participarea la competiția internaționala Gimnaziada 2018, organizata la Marrakech, in…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Șapte femei din toata țara iși vor transforma radical stilul de viața cu ajutorul Andreei Marin. Mii de femei din toata țara s-au inscris in preselecțiile campaniei “Nu exista nu se poate”, in dorința de a intra in cantonamentul frumuseții și a-și imbunatați radical stilul de viața in urmatoarele trei…

- INDIAN WELLS MONICA NICULESCU-SORANA CIRSTEA ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT VIDEO Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor infrunta in prima runda a probei de simplu la turneul WTA de la Indian Wells (California), competitie din categoria Premier Mandatory, dotata cu premii…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- Municipiul Pitești va gazdui la sfarșitul acestei saptamani un concurs de inot la care vor participa nu mai puțin de 350 de sportivi cu varstele cuprinse intre 6 ani și 14 ani. Bazinul Olimpic Pitești, aflat in administrarea Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, asigura toate condițiile logistice…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. Trenul Inter Regio 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator…

- Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti si 16 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de doua milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Politiei…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. Perchezițiile sunt…

- Monica Ghiurco s-a situat in fruntea listei reprezentantilor angajatilor SRTV in Consiliul de Administratie al institutiei, obtinand 534 de voturi la alegerile desfasurate luni, potrivit unor surse din TVR. Votul a avut loc la sediul TVR din Bucuresti si la studiourile teritoriale TVR…

- Varujan Vosganian a spus ca a apelat la paza aeoportului pentru a fi lasat in pace. Insa, surpriza a continuat in aeronava care il aducea la București. "Am trait-o și pe-asta!!! Astazi am fost la Iași, in colegiul meu electoral. Și, ca de obicei, m-am intors cu cursa Tarom de șapte…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din judetul Bihor. Pacienta a suferit de infectie cu virus gripal de tip B si avea boli…

- Icoana facatoare de minuni, adusa in Capitala de la Muntele Athos. Cea de-a XI-a editie a manifestarii religios-culturale intitulate ,,ICOANA – FEREASTRA SPRE DUMNEZEU”, organizata de Protoieria Sector II Capitala, Primaria Sectorului 2 și Parohia Icoanei, va avea loc la Biserica Icoanei, in perioada…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Au fost. Au lansat. Continua turneul de promovare. Au cantat Moon Museum, joi seara, in Moszkva Cafe. Noul lor album se numeste „From No To Nowhere“, scos la casa de discuri Fiver House Records, si pe care se pot asculta 14 piese. Proiectul Moon Museum reuneste, in afara de Mihai Grama…

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Povestea lor a fost publicata in luna mai 2017 in „Ziarul de Iasi", in articolul cu titlul „O frumoasa poveste despre daruire si dans. Doua destine remarcabile!" (VEDETI AICI), la putin timp dupa ce au devenit anul trecut vicecampioni nationali la dans sportiv. Acum, acestia au fost alesi sa reprezinte…

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- Pro TV da startul inscrierilor pentru urmatorul sezon „Vocea Romaniei“ si anunta zilele in care vocile ce vor sa se faca auzite sunt asteptate la auditiile de la Cluj, Iasi, Timisoara si Bucuresti.

- Peste 365 de milioane de lei (circa 80 de milioane de euro) a colectat ANAF anul trecut din taxele si impozite aferente contractelor de inchiriere, arata datele Agentiei, potrivit economica.net. Numarul total de contracte de inchiriere declarate la Fisc a fost anul trecut de aproape 373.000, cu 30.000…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Doi copii mici, o fetița de un an și opt luni și un baiețel de trei ani, din județul Vaslui, au fost raniți grav intr-un incendiu izbucnit, luni dupa-amiaza, in locuința lor din localitatea Bacești. Copiii fusesera lasați nesupravegheați de catre parinți, care ar fi fost plecați la o stana. Baiețelul…

- Ceremoniile dedicate evenimentului au debutat de la ora 10.15, in Statia CFR Barlad, acolo unde, entuziasti, oamenii, dar si autoritatile locale locale, au asteptat cu nerabdare ‘Trenul Unirii’. Conducerea localitatii a fost reprezentata de primarul Dumitru Boros si viceprimarul Roxana Miron Feraru,…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna decembrie, erau inregistrati…

- Ceferiști, pasageri, membri ai Clubului Pasionaților Feroviari și ai comunitații de cicloturiști vor pleca maine dimineața de la București la Iași cu un tren denumit simbolic Trenul Unirii. Pe parcursul calatoriei, in garile in care se va opri Trenul Unirii, vor fi organizate diverse acțiuni, dansandu-se…

- Expoziții, concerte, depuneri de coroane, parade militare, dar și o masa populara cu placinte tradiționale moldovenești, cu ceai și vin fiert sunt cateva dintre manifestarile de la Iași, de Ziua Micii Uniri. Festivitați similare au loc și in alte zone ale țarii pentru a marca unirea Moldovei cu Țara…

- Pensionarii ieșeni care iau mai mult de 1.500 lei pensie pe luna, nu vor mai putea merge gratuit cu transportul in comun. Modificarile fiscale adoptate de Guvern ii pun la plata pe pensionarii din Iași. Oamenii care au pensii mai mari de 1.500 de lei nu vor mai merge gratuit cu transportul in comun…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau va juca doua dintre cele mai recente premiere ale sale pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti – „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, in regia lui Alexandru Cozub, pe 27 ianuarie, si „Balamucul vesel”, de S.T. Burke, in regia lui…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare”. „90%…

- Astfel, potrivit medicilor, un barbat de 34 de ani, din Bacau, pieton care circula pe strada Bicaz din zona Dacia, a fost ranit grav intr-un accident rutier. Barbatul a ajuns in UPU cu politrauma si dupa ce a primit ajutor de specialitate a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie. Un altul, un…