Doi hunedoreni prinși drogați la volan In data de 19.10.2019, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Hunedoara, au depistat in trafic un tanar in varsta de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada George Enescu, din municipiul Hunedoara, care, in urma testarii cu aparatul Drugtest, rezultatul a fost pozitiv. Conducatorul auto a fost condus la spital, in vederea recoltarii de probe de sange și urina, pentru stabilirea substanțelor consumate. In data de 20.10.2019, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Hunedoara, au depistat in trafic un tanar in varsta de 19 de ani, in timp ce conducea…

