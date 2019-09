Stiri pe aceeasi tema

- Grupul CEZ, care detine in Romania retele de distributie de energie electrica, cel mai mare parc eolian din Europa si cateva hidrocentrale, anunta, intr-un comunicat, ca lanseaza o testare de piata cu privire la vanzarea activelor din Romania. Compania din Cehia a anuntat ca noua strategie a companiei-mama…

- CEZ, companie detinuta in proportie de 70% de statul ceh, ar putea da prioritate vanzarii activelor sale din Romania mai tarziu in acest an, a anuntat marti cea mai mare companie de utilitati din Europa Centrala. În iunie, compania bulgară Eurohold a semnat un acord privind achiziţionarea…

- fața de aceeași perioada a anului trecut Pentru perioada urmatoare, compania a aprobat in AGEA creșterea creditelor grupului cu 20 milioane euro pentru achiziții la nivel național și internațional, program la care se vor adauga surse proprii in funcție de dimensiunea tranzacțiilor 13 august 2019, București:…

- Medicover a prezentat raportul interimar pentru prima jumatate a anului. Compania a inregistrat o creștere a veniturilor globale de 24,6% fața de perioada similara a anului anterior, ajungand la venituri de 402,6 milioane euro. Medicover ofera in Romania atat servicii medicale, cat și de diagnostic.…

- Medicover, companie internaționala de servicii de sanatate și diagnostic listata la Bursa din Stockholm – NASDAQ Stockholm - a prezentat raportul interimar pentru prima jumatate a anului. Compania a inregistrat o creștere a veniturilor globale de 24,6% fața de perioada similara a anului anterior, ajungand…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Dupa stralucita campanie de la Cupa Mondiala ​JOI DIMINEATA LA ORA 9.30 SOSESC EROII NOSTRI DIN AMERICA! DE LA O ZI LA ALTA "BANDA LUI HAGI" A PRIMIT O NOUA CETATENIE Lotul de fotbal al Romaniei - prezent la Campionatul Mondial (mai putin…

- In perioada 28-30 iunie 2019, Centrul Cultural Județean Argeș, impreuna cu Consiliul Județean Argeș și Fanfara „Argeșul”, organizeaza cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Fanfare și Majorete. Vor participa fanfare din Polonia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Romania fiind…

- Din martie 2017 pâna în decembrie 2018, rușii au vândut în mai multe țari aproape 6 milioane de tone de antracit, extrase din regiunile separatiste Donețk și Lugansk. Antracitul extras de ruși pe teritoriul ocupat este livrat în 19 țari ale lumii. În…