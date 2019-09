Stiri pe aceeasi tema

- Doi giganți din energie, cu peste patru milioane și jumatate de clienți in Romania, vor sa iasa de pe piața locala. Explicația experților Doua dintre cele mai mari companii din energie de la noi, care au impreuna patru milioane si jumatate de clienti, vor sa vanda firmele din Romania. Italienii de la…

- Grupul CEZ, care detine in Romania retele de distributie de energie electrica, cel mai mare parc eolian din Europa si cateva hidrocentrale, anunta, intr-un comunicat, ca lanseaza o testare de piata cu privire la vanzarea activelor din Romania. Compania din Cehia a anuntat ca noua strategie a companiei-mama…

- CEZ, companie detinuta in proportie de 70% de statul ceh, ar putea da prioritate vanzarii activelor sale din Romania mai tarziu in acest an, a anuntat marti cea mai mare companie de utilitati din Europa Centrala. În iunie, compania bulgară Eurohold a semnat un acord privind achiziţionarea…

- Medicover a prezentat raportul interimar pentru prima jumatate a anului. Compania a inregistrat o creștere a veniturilor globale de 24,6% fața de perioada similara a anului anterior, ajungand la venituri de 402,6 milioane euro. Medicover ofera in Romania atat servicii medicale, cat și de diagnostic.…

- Medicover, companie internaționala de servicii de sanatate și diagnostic listata la Bursa din Stockholm – NASDAQ Stockholm - a prezentat raportul interimar pentru prima jumatate a anului. Compania a inregistrat o creștere a veniturilor globale de 24,6% fața de perioada similara a anului anterior, ajungand…

- Cinci concerte de muzica clasica si jazz cu muzicieni din zece tari - Marea Britanie, SUA, Germania, Franta, Belgia, Polonia, Turcia, Brazilia, Bulgaria si Romania - vor avea loc in cadrul editiei de vara de la Sinaia a Festivalului EUROPAfest, eveniment sub Inaltul Patronaj al Casei Regale, potrivit…

- "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat, in sedinta de luni, 24 iunie 2019, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Astfel, preturile pentru furnizarea…

- Compania bulgara Eurohold a semnat joi un acord privind achizitionarea activelor CEZ din Bulgaria pentru 335 de milioane de euro (377,9 milioane de dolari), transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Compania de tip holding Eurohold, care activeaza in domeniul asigurarilor, vanzarilor de masini…