Stiri pe aceeasi tema

- Deși traiește in New York, o tanara de origine romana a vrut sa-și regaseasca familia care a abandonat-o in 1990 intr-un orfelinat din Barlad, unde a fost salvata de o familie de americani. Tudorița ar fi vrut sa o stranga in brațe pe cea care i-a dat viața, insa mama ei s-a stins in urma cu mai mulți…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui au confirmat prezenta bacteriei salmonella in coliva pe care mai multe persoane au mancat-o la un praznic organizat la un restaurant din municipiul Vaslui. Potrivit directorului executiv al DSP Vaslui, Mihaela Vlada, in urma analizei probelor…

- IN SFARSIT…Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, care este coordonat de la nivel judetean, va fi implementat si la Barlad, dupa mai bine de…

- SOLICITARI…Edilii municipiilor din Romania, structura din care fac parte si primarii celor trei municipii din judetul Vaslui, cer ca atunci cand se vor repartiza cotele din impozitul pe venit sa se refaca bugetele municipiilor asa cum erau inainte de anul 2018. „Acum un an de zile, municipiilor li s-a…

- In judetul Vaslui mii de someri nu au absolvit opt clase si din acest motiv nu pot fi inscrisi la cursurile gratuite de calificare sau recalificare oferite de AJOFM. Rata somajului in judet este de 8,7%. AJOFM Vaslui a deschis in aceasta luna opt cursuri noi de formare profesionala. Cursurile sunt organizate…

- Pentru a preveni eventualele epidemii de gripa asociate sezonului rece, Directia de Sanatate Publica a solicitat si primit mult mai devreme fata de anii trecuti vaccinul antigripal necesar imunizarii populatiei. in prima etapa, cele 3.000 de doze de vaccin antigripal repartizate de Ministerul Sanatatii…

- Tanara si-a propus sa vina in sprijinul a 500 de copii aflati in situatii de dificultate din judetul Vaslui, dar si din Satu Mare si Arad. 500 de ghiozdane, 5.000 de caiete de dictando, 5.000 de caiete de matematica, tip I si tip II, 500 de penare, 1.000 de pixuri si creioane, 500 de carioci, ascutitori,…