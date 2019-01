Stiri pe aceeasi tema

- O banda de romani, care au ucis un conațional in timpul unei acțiuni de razbunare, au fost condamnați pentru omor, dupa ce și-au batut victima in plina strada cu bate de baseball și bare de fier, scrie Daily Mail. Sandel Șerbu, un brailean in varsta de 36 de ani stabilit in Londra, a fost prins intr-o…

- Doi adolescenți au fost arestați, fiind suspectați de uciderea unui barbat de 25 de ani. Acesta a fost injunghiat mortal pe o strada din nordul Londrei. Adolescenții despre care se crede ca l-ar fi ucis...

- Imaginile cu incidentule petrecut in Londra il arata pe barbat in timp ce se cearta cu un șofer și un pasager aflați intr-o duba. Șoferul mașinii este cel care a filmat totul. Dupa un schimb de injuraturi, barbatul se apropie de mașina cu un cuțit și lovește geamul din partea pasagerului, potrivit metro.co.uk.…

- Cei doi tineri care, in martie, au batut cu bestialitate un barbat de 66 de ani, intr-un pasaj din centrul Brașovului, au fost condamnați la 6 ani, respectiv la 5 ani de inchisoare. Decizia Tribunalului Brașov nu este definitiva. Unul dintre tineri a fost condamnat, in prima instanta, la 6 ani, o luna…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.Atacul a avut loc vineri la pranz la sediul companiei Sony, in zona Derry (Kensington),…

- Una dintre victime a fost lovita cu ciocanul si s-a ales cu o taietura la cap si cu o posibila fractura la umar, dupa ce a refuzat sa ii dea unui barbat o tigara, in statia de metrou Stratford din Londra. Cealalta victima are o vanataie in urma loviturii. „Am remarcat in statie un [...]

- Un barbat a atacat mai mulți oameni cu un ciocan la stația de metrou Stratford din Londra. Un grup de romani a intervenit și l-a imobilizat pana cand a venit poliția. Doua persoane au fost ranite in...

- Caz socant in Italia, acolo unde trupul unei romance in varsta de 31 de ani a fost gasit fara suflare intr-o zona unde se ardeau anvelope. Trupul complet carbonizat al Vasilicai a fost descoperit la jumatatea lunii septembrie. Aceasta a fost violata si ucisa in bataie apoi.