- Cristian și Sebastian Sandulache, unii dintre cei mai cruzi proxeneți romani din Spania, au fost trimiși in judecata pentru trafic de ființe umane, proxenetism și spalare de bani. Tribunalul Provincial din Spania i-a condamnat, joi, la cate 55, respectiv 53 de ani de inchisoare. De asemenea, ei sunt…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost eliberata luni, la puțin timp dupa ce Ministerul Public din Costa Rica a fost informat de Ministerul din Romania ca retrage solicitarea de extradare. In aceeași zi a fost lasata sa plece și prietena ei, Alina Bica. Veronel Radulescu, avocatul Elenei…

- Romanca, numita si macelarul, a mutilat pur si simplu mai multi pacienti, informeaza Romania TV. De exemplu, unul dintre pacienti s-a dus la cabinet pentru o durere la o masea, durere provocata de o carie mica. Citeste si Maicuta Stefania, tamaduitoarea care promitea castiguri la Loto si vindecari…

- Poliția spaniola a anunțat ca a destructurat o rețea de traficanți de ființe umane, care aducea in Spania romani, deseori cu dizabilitați, pe care ii puneau la cerșit pe strazile din Santiago de Compostela. Cerșetorii erau deghizați in mimi sau in statui umane. In prezent, trei oameni sunt suspectați…