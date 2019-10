Doi frați de 8 și 5 ani, accident cu maşina părinţilor, într-un oraș din Germania Nimeni nu a fost ranit in acest incident, petrecut luni seara, insa vehiculul in care se aflau cei doi era atat de grav avariat incat a trebuit remorcat, a adaugat politia. Martorii au chemat politia la locul accidentului in jurul orei 11:30 PM (2130 GMT), scrie Agerpres. Baietelul de 8 ani statea la volan, iar fratele sau, de 5 ani pe scaunul pasagerului. Fratele mai mare a reusit sa conduca masina cativa metri pe o strada si apoi sa vireze spre o alta. "Acolo, vehiculul s-a lovit de o remorca parcata, care a fost impinsa spre o alta masina parcata", a precizat politia. Parintii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

