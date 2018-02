Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Chitariu Furnizori de servicii medicale medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale au fost prinși cu mața in sac. Reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui au efectuat, anul trecut, 147 de acțiuni de control la furnizorii de servicii, dispozitive și materiale…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege prin care se acorda o superimunitate judecatorilor Curtii Constitutionale, in sensul in care acestia nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei (6 din 9 judecatori). Senatul este…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Un rechizitoriu realizat de DIICOT prezinta in detaliu modul in acre actiona o grupare de proxeneti care racola fete din Romania si le ducea pentru practicarea prostitutiei in strainatate. Gruparea avea o structura ermetica, iar fetele trebuiau sa isi dea identitati false in situatia unor controale…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti au decis, joi, arestarea preventiva a patru angajati de la Penitenciarul Spital Rahova, acuzati de violente asupra detinutilor si falsificare de documente.

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters, conform…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Astazi s-au semnat inca 18 contracte de finanțare cu microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Vest. Finanțarea nerambursabila obținuta de aceste companii este acordata in cadrul Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. “Firmele care vor primi finanțare activeaza in…

- Accident feroviar in Statele Unite ale Americii. Un tren care transporta materiale chimice a deraiat in apropierea unui oraș din statul Ohio. Cel puțin 14 din cele 135 de vagoane au sarit de pe sine. In urma accidentului a avut loc o scurgere de chimicale.

- Cei patru barbati banuiti ca ar fi furat dintr un apartament din Navodari, judetul Constanta, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile si introdusi in CRAP al IPJ Constanta.Va reamintim ca, la data de 30 ianuarie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta…

- "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi vor petrece noaptea in inchisoare", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin.Kira…

- Trei mari grupuri auto germane sunt intens criticate pentru ca au finantat teste in care au folosit maimute care inhalau gaze de la masini diesel, scrie The New York Times. Testele s-au petrecut in 2014 si totul a iesit la iveala dupa un episod dintr-un serial de pe Netflix in care erau prezentate aceste…

- Politistul de la Rutiera agresat de fostul politician Cristian Boureanu ii cere acestuia daune morale de 50 de mii de euro daune morale. Potrivit Realitatea.net, cererea este in atentia magistratilor Judecatoriei sectorului 1, instanta la care a avut loc un nou termen in proces.Procurorii i au trimis…

- Doi frati, de 32, respectiv 37 de ani, din Targu Carbunesti, au fost retinuti de politie la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce au facut scadal in piata agroalimentara din localitate. Astfel, potrivit politiei, pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, ...

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Polițiștii Poliției orașului Horezu au depistat in oraș, un barbat care transporta ilegal 660 de kg de fier vechi. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in dupa-amiaza zilei de 18 ianuarie, polițiștii au depistat, in timpul patrularii, in Horezu, un ...

- Patru locuitori ai Capitalei au fost retinuti de oamenii legii, fiind suspectati de trafic cu substante narcotice de tip sintetic. Potrivit politiei, barbatii isi comercializau marfa ilegala prin intermediul aplicatiilor pe telefon, iar pentru cinci grame incasau trei sute de lei.

- Romarm si Rheinmetall Landsysteme pot infiinta compania Romanian Military Vehicle Systems, care va fabrica transportorul blindat 8x8 'AGILIS', dupa ce Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea.

- Atac sangeros la o școala din regiunea rusa Permi. Doi adolescenți au injunghiat mai mulți elevi și o profesoara, inainte sa fie arestați. Cei doi atacatori au afirmat ca au fost inspirați de atacul de la liceul Columbine din SUA, in urma caruia 12 elevi au fost uciși, relateaza Daily Mail. Lev Bidzhakov…

- Viitorul a pierdut primul meci amical din stagiul de pregatire din Turcia, scor 0-2 cu Galatasaray, iar antrenorul Gica Hagi a facut o criza de nervi. Pe parcursul meciului Hagi a fost mai mereu nervos și a țipat tot timpul pe jucatorii sai. La un moment dat, nemulțumit de jocul elevilor sai s-a enervat…

- Multa lume a auzit despre monedele virtuale, dintre care cea mai cunoscuta este bitcoin. Mai puțini sunt insa cei care știu ca pot fi folosite pentru achiziții de zi cu zi. Un clujean se lauda ca este primul care a cumparat pizza cu criptomonede.

- Autoritatile grecesti au capturat o nava sub pavilion tanzanian ce se indrepta spre Libia si care transporta materiale folosite la fabricarea de explozibili, a anuntat miercuri paza de coasta, citata de Reuters. Nava a fost reperata sambata navigand in apropiere de insula greceasca Creta. Autoritatile…

- Procurorii DIICOT au destructurat doua grupari specializate in comiterea de infractiuni informatice in strainatate, inclusiv falsificarea de carduri bancare, si au dispus retinerea a patru suspecti, care au fost ulterior arestati.

- „Gustul cafelei Illy este consistent ca și cel al șampaniei. Sau ca si cel al parfumului Chanel No. 5”, declara Andrea Illy, deținatorul faimosului concern de cafea Illy, intr-un interviu acordat publicației „The New York Times”. El este nepotul timișoreanului Francesco Illy, inventatorul espressorului…

- Circa 200 de manifestanti au fost arestati sambata la Teheran, a afirmat duminica subprefectul pe probleme de securitate al orasului, Ali Asghar Nasserbakht, citat de agentia Ilna, apropiata reformatorilor, scrie AFP. "Aceste persoane au fost deferite justitiei (...) Mai multi studenti…

- La mulți ani, bunii mei buni Traitori sau duși strabuni Frați de trai in lumea care Ne tot duce in spinare Mai pe fața, mai pe-o rana Cate-un veac sau doar o luna La mulți ani celor de-aici Și tot la mulți ani sa zici Celor ce masoara-n glie Timpu-n lunga veșnicie Peste ...

- Cu cateva ore inainte de finalul anului, Dej24.ro va prezinta cele mai citite 24 știri din 2017 – care au avut cele mai multe accesari. La fel ca in ultimii doi ani, cele mai multe subiecte din top fac parte din categoria ”eveniment” și reprezinta accidente grave de circulație sau tragedii soldate cu…

- Polițiștii din Giurgiu au facut, zilele trecute, mai multe percheziții in casele a tre barbați din localitatea Joița. Oamenii legii au descoperit peste o tona de ”bombe” ce urmau sa ajunga la sute de romani pentru petrecerea de Revelion. Polițiști din Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au descins…

- Miercuri, 27 decembrie a.c., in jurul orei 13.00, jandarmii aflati intr-o actiune de patrulare in zona pietei Decebal, s-au autosesizat cand in fata unui magazin au depistat un barbat, in varsta de 56 de ani, care comercializa obiecte pirotehnice din categoria I. ...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita din judetul Timis au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan…

- Doi dintre fiii interlopului Cosmos Tanase, Samir si Aleodor, au fost arestati seara trecuta pentru ca l-au batut pe un iesean care stadea la coada la o casa de schimb valutar. Fapta s-a petrecut pe 4 decembrie cand cei doi au mers in Tudor la o casa de schimb valutar din Iulius Mall. Ei au vrut sa…

- Kelemen Hunor a precizat, in continuare, ca este foarte important ca in acest domeniu al justitiei sa existe un echilibru institutional. "Trebuie sa vedem daca aceste modificari aduc vreo atingere, de orice natura, in ceea ce priveste independenta justitiei, daca ingreuneaza sau nu lupta impotriva…

- Producatorul german de materiale de constructii Xella International a semnat un acord cu doua fonduri de capital privat din Polonia, gestionate de Enterprise Investors, privind achiziția grupului Macon, cel mai mare producator de BCA din Romania și unul dintre cei mai mari producatori de materiale de…

- Gigantul LafargeHolcim, cel mai mare producator de materiale de construcții din Romania, l-a numit pe romanul Marcel Cobuz la carma operațiunilor sale din Europa, fiind astfel numarul doi in companie, alaturi de alți patru directori regionali. Noua s-a poziție va fi activata in 1 ianuarie 2018.

- Doi barbati din Ramnicu Valcea, banuiți de comiterea mai multor furturi din locuințe, au fost arestati ieri de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Operațiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe ...

- Lupta impotriva imigrației ilegale este una dintre prioritațile președintelui Donald Trump, care a promis construirea unui zid la frontiera de 3.000 de km cu Mexicul, in numele luptei impotriva criminalitații și in favoarea protecției locurilor de munca ale americanilor. Numarul arestarilor…

- Sigur nu stiai asta! Pe langa operatiile chirurgicale la care femeile recurg pentru a arata din ce in ce mai fabulos, acestea apeleaza si la metode mai putin cunoscute. Plasele vaginale sunt folosite adesea de femeile care sufera in mod special de o boala.

- Joe și Elias Hountondji sunt cunoscuți in autosport sub numele de Team Red Bull Driftbrothers. Cei doi se numara printre cei mai de succes drifteri din Europa și au aratat de nenumarate ori un control excepțional al mașinilor.

- Nu stim inca daca exista viata pe Marte, dar un lucru este sigur: vom avea bere pe planeta vecina. In martie 2017, vicepresedintele Anheuser-Busch a anuntat ca vor sa fie prima companie producatoare de bere in spatiu. Intre timp au facut...

- Cladirea a luat foc, arzand din temelii. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au intervenit cu mai multe autospeciale, iar polițiștii locali au asigurat perimetrul. In timpul incendiului a existat un pericol de extindere și la o locomotiva aflata in imediata apropiere…

- Jay-Z recunoaște ca a inșelat-o pe Beyonce, dupa mai multe speculații in acest sens. Amandoi au vorbit despre infidelitate in melodiile lor, lansate recent. In albumul Lemonade, Beyonce a avut strofe despre tradare și infidelitate. La randul sau, Jay-Z a vorbit și el despre aceste teme . Astfel, presa…

- Doi turiști americani au fost arestați pe aeroportul Don Mueang din Thailanda, chiar inainte sa paraseasca țara. Ei au fost reținuți pentru ca și-au aratat fundul in fața unui templu. Chiar ei s-au dat de gol, dupa ce au postat fotografia pe rețelele de socializare, relateaza Bangkokpost.com. Cei doi…

- Doi botoșaneni au furat din apartamente de 60.000 de euro in cateva zile, fiin arestați preventiv. Doi tineri, cu varste de 23 si, respectiv, 27 de ani, au fost arestati preventiv, in baza unor mandate emise de magistratii Judecatoriei Botosani, dupa ce ar fi spart mai multe locuinte din municipiul…

- Tribunalul Bucuresti trebuia sa inceapa joi dezbaterile pe fond in dosarul in care compania Hexi Pharma a fost trimisa in judecata pentru savarsirea a 330 de infractiuni de inselaciune, uz de fals (61 acte materiale), precum si pentru participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii…

- Cei trei barbați prinși in flagrant de politiștii din Alba Iulia, in timp ce furau 12.535 lei dintr-o sala de jocuri de noroc, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Politistii din Alba Iulia au depistat, in flagrant delict, trei barbati banuiti de comiterea furtului sumei de 12.535 de lei dintr-un…