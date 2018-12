Stiri pe aceeasi tema

- Janet și Randy Jackson, cei mai tineri frați ai lui Michael Jackson, au fost dați in judecata de Danny O'Donovan, fostul manager al turneului pe care cei doi l-au susținut in 2017 și 2018, iar acesta le cere plata unei datorii de 300.000 de dolari, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Fostul manager…

- Jacheta neagra purtata de Michael Jackson in turneul „Bad” a fost vanduta la o licitatie din New York pentru 298.000 de dolari, un pret de aproximativ trei ori mai mare decat cel estimat, scrie Reuters, potrivit news.ro.Casa de licitatii Julien a stabilit un pret de pornire pentru obiectul…

- Companiile Netflix si Warner Bros. au fost date in judecata de The Satanic Temple, un grup de activisti atei care se foloseste in mod ironic de simboluri satanice pentru a promova ideile de egalitate si dreptate sociala, care le cere despagubiri de peste 50 de milioane de dolari, potrivit Reuters.

- Michael Jackson conduce clasamentul celor mai bine platite celebritati decedate pentru al saselea an la rand, cu 400 de milioane dolari, potrivit Forbes. El este urmat de Elvis Presley, cu venituri de 40 de milioane de dolari, informeaza news.roAverea regelui pop era estimata la 313 milioane…

- Dmitri Rybolovlev, miliardarul rus care detine clubul de fotbal AS Monaco, a dat in judecata casa de licitatii Sotheby's din New York pe care o acuza ca a ajutat un dealer de arta elvetian sa il pacaleasca si careia ii cere despagubiri de 380 de milioane de dolari, scrie AFP, informeaza news.ro.…

