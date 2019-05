Doi „francezi”, pe lista învingătorilor la Hipodrom Hipodromul Ploiesti a fost gazda unei noi reuniuni oficiale, in cadrul careia au fost programate patru curse de trap – avand ca „main event” Premiul de Mai, si una de galop – dotata cu Premiul ARAC. Evenimentul a fost deschis de Premiul Darius, castigat de Grand Defi, dupa care a urmat prima cursa listata la pariuri de Casa Fortuna, Premiul Deditel – Fortuna Silver. O intrecere cu zece cai la start, dar castigata destul de lejer de iapa Grive Frazeenne, condusa de Adrian Marciu, primele doua curse revenind astfel unor trapași aduși in aceasta iarna din Franța! Zi-Zi a produs surpriza Principala… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

