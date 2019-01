Francezii sunt mai degraba pesimisti cu privire la capacitatea guvernului de a infaptui reformele anuntate pentru anul 2019, potrivit barometrului realizat de Harris Interactive pentru RTL si M6, citat miercuri de portalul RTL. Ancheta a fost realizata online in 27-28 decembrie 2018 pe un esantion reprezentativ de 1.967 de persoane in varsta de peste 18 ani. De fapt, doar 33% dintre persoanele intervievate declara in prezent ca au incredere in guvern ca va actiona in sens pozitiv in legatura cu reforma institutiilor. Acest nivel de incredere nu atinge decat 32% in ceea ce priveste reforma asigurari-somaj…