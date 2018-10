Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii Alexander Kokorin si Pavel Mamaev au fost plasati in detentie preventiva, dupa ce la inceputul saptamanii au agresat un functionar al Ministerului rus de Comert, intr-o cafenea din Moscova, relateaza presa din Rusia.Mamaev ”a fost plasat in detentie preventiva pentru 48 de ore,…

- Fotbalistii Alexander Kokorin si Pavel Mamaev au fost retinuti, marti, dupa ce la inceputul saptamanii au agresat un functionar al Ministerului rus de Comert, intr-o cafenea din Moscova, relateaza presa din Rusia.Kokorin, component al echipei Zenit Sankt Petersburg, si Mamaev, de la FC Krasnodar,…

- Ministerul rus de Interne a ordonat deschiderea unei achete, in urma unei dispute intre un functionar al Ministerului de Comert si fotbalistii Alexander Kokorin si Pavel Mamaev, relateaza Le Figaro, preluat de news.ro.Presa rusa anuntase luni ca Kokorin si Mamaev, insotiti de un grup de prieteni,…

- Inceputul saptamanii viitoare vine cu un nou val de frig in Romania, iar temperaturile se vor situa sub normalul acestei perioade, susțin meteorologii.Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor scrisorii impotriva lui Liviu Dragnea: surprize URIAȘE in randul 'puciștilor'/SURSE…

- De azi, de la ora 10:00 pana pana in 24 septembrie 2018, ora 10:00, Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani a devenit operațional. Aplicația poate fi accesata la linkul: https://programenationale2018.aippimm.ro/sioer2018/login/ Programul aparține…

- Noua dezvoltatori romani de jocuri video au participat, in perioada 21-25 august 2018, la Koln, la targul international Gamescom, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, remis, marti, Agerpres. “Prezenta, pentru a doua oara la ...

- Saptamana care vine debuteaza cu instabilitate atmosferica accentuata. Astfel, in prima jumatate a saptamanii ne putem aștepta la averse si furtuni, iar temperaturile nu vor mai depași 30 de grade Celsius. In cea de-a doua parte a saptamanii revine soarele, așa ca week-end-ul va fi cu siguranța unul…

- Lansarea programului Comerț și Servicii 2018, prin care firmele mici și mijlocii private vor putea obține ajutoare nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (aproape 54.000 Euro) fiecare, se amana cateva zile, a anunțat, luni seara, Direcția de Antreprenoriat a Ministerului pentru Mediul de…