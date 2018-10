Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Kokorin, 27 de ani, atacantul lui Zenit, și Pavel Mamaev, 30 de ani, mijlocaș la Krasnodar, fusesera adversari duminica, la Sankt Petersburg. VEZI AICI VIDEO! Buni prieteni de cand jucau impreuna la naționala, cei doi s-au dus la Moscova imediat dupa meci, și luni erau intr-o cafenea din centrul…

- Ministerul rus de Interne a ordonat deschiderea unei achete, in urma unei dispute intre un functionar al Ministerului de Comert si fotbalistii Alexander Kokorin si Pavel Mamaev, relateaza Le Figaro, preluat de news.ro.Presa rusa anuntase luni ca Kokorin si Mamaev, insotiti de un grup de prieteni,…

- Doi ruși au fost identificați drept suspecți in incercarea de a-i otravi pe Serghei Skripal și pe fiica lui, Iulia, in apropierea unui centru comercial din orașul britanic Salisbury. Cei doi ar fi spioni ruși. Potrivit BBC , numele celor doi barbați sunt Alexander Petrov și Ruslan Boshirov. Poliția…

- Razboiul pentru drepturile comerciale dintre Federația de Fotbal a Danemarcei și sindicatul fotbaliștilo danezi ar putea pune in pericol participarea naționalei Danemarcei la urmatorul Campionat European. Jucatorii refuza sa joace urmatoarele meciuri ale naționalei din Danemarca, primul fiind amicalul…

- Naționala de fotbal a Ucrainei debuteaza in Liga Națiunilor contra Cehiei, pe 5 septembrie, in deplasare. Oficialii vecinilor din Nord refuza cazarea in hotelul numit "Moscova". Partida dintre Cehia și Ucraina se va juca pe stadionul Miroslava Valenty, din orașul Uherske Hradiste, aflat la 30 de km…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca o potentiala aderare a Georgiei la NATO ar putea declansa "un conflict teribil”, oficialul rus intrebandu-se de ce ar lua alianta o astfel de decizie, scrie Reuters."Aceasta decizie ar putea provoca un conflict teribil. Nu inteleg de ce…

- Londra se pregateste sa ceara Rusiei sa extradeze doi cetateni rusi suspectati de otravirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Seghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury, in sud-vestul Angliei, potrivit cotidianului The Guardian, scrie AFP, conform news.roZiarul, care citeaza surse guvernamentale,…

- De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o agentie responsabila cu misiuni de protectie si paza si investigatii pe teritoriul american si in strainatate - fara a trezi suspiciuni pana in 2016, potrivit CNN, care citeaza joi un oficial al administratiei de la Washington. In…