- Dintre cele 177 de medii de 10 la Bacalaureat, la nivel national, patru sunt de la Buzau. Cei patru absolventi de top sunt de la Colegiul National „B. P. Hasdeu”, Colegiul National „M. Eminescu” si Colegiul National „Pedagogic”, iar doi dintre ei se pregatesc deja pentru a deveni studenti in strainatate,…

- Elevii Colegiului Economic au lansat, la sfarsitul lunii iunie, noul numar al Revistei „Cheia succesului in afaceri”, publicatie realizata de 26 de liceeni buzoieni ai colegiului. Evenimentul a avut loc in sala „Nicu I. Constantinescu” a Primariei Buzau, in fata a numerosi agenti economici si a reprezentantilor…

- Fost portar al Gloriei, acum unul dintre cei mai influenți impresari, Pufi Stoian a finalizat doua importante transferuri la Sepsi Sfantu Gheorghe. Covasnenii au semnat cu mijlocașul Hilal Ben Moussa, care a evoluat ultima data la FC Emmen, locul 14 in prima liga olandeza, in 18 meciuri. Jucatorul…

- Cea de a doua seara a Festivalului BuzauFest a umplut la refuz, duminica seara, stațiunea Sarata Monteoru. Inca de la ora 19,00, pe drumurile care duc spre stațiune s-a circulat bara la bara, iar odata ajuns in Monteoru cu greu puteai gasi un loc de parcare. Dupa ce anul trecut la inchiderea festivalului…

- Reprezentanți a 12 muzee din țara au poposit in week-end la Buzau, in cadrul celei dea doua ediții a MuzeumFest, eveniment ce iși propune sa prezinte publicului buzoian cele mai noi și interesante concepte expoziționale. Inițiativa Muzeului Județean a fost laudata de catre toți muzeografii prezenți,…

- Polițiștii buzoieni au dat iar iama in infractorii cu state vechi. Polițiștii de investigații criminale de la Poliția Municipiului Buzau au documentat activitatea unui grup infracțional format din cinci buzoieni cu varste cuprinse intre 37 și 46 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de spalare…

- Astazi, 3 mai, prima zi de vineri dupa Pasti, crestinii ortodocsi praznuiesc Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare inchinata Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare dedicata Maicii Domnului este strans legata de sarbatoarea Invierii pentru ca, spunea parintele Cleopa Ilie, odata cu primul Paste, Maica durerii…