- Parchetul spaniol a cerut pedepse cu inchisoarea cuprinse intre sapte si 25 de ani contra a 12 dintre cei 18 lideri separatisti catalani care urmeaza sa fie judecati, in cursand, in legatura cu rolul pe care l-au jucat in secesiunea esuata a Cataloniei, in octombrie 2017, a

- Avocatul Poporului efectueaza o noua ancheta la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, privind concedierea asistentei medicale care a facut greva foamei in urma cu cateva luni, in legatura cu conditiile din unitatea spitaliceasca. Presa a relatat, in 11 octombrie, ca asistenta Mariana Luceanu –…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in detentie in Rusia, a pus capat grevei foamei declansate in urma cu peste patru luni, a declarat vineri, pentru agentia Interfax, directorul adjunct al administratiei penitenciare din Rusia, relateaza AFP. "El a incheiat greva foamei", a declarat…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de peste patru luni intr-o inchisoare din Rusia, a fost internat vineri la spitalul municipal din Labytnangui, pentru examinari suplimentare in vederea "corectarii tratamentului", a indicat intr-un comunicat administratia penitenciara regionala…

- Pep Guardiola (47 de ani) vrea sa-i dea o lovitura in plin Barcelonei. Oficialii lui Manchester City s-au intalnit cu Adrien Rabiot (23 de ani), pe care vor sa-l convinga sa semneze cu campioana Angliei vara viitoare, din postura de fotbalist liber de contract.