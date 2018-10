Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi din Yemen, care controleaza in special capitala Sanaa, au luat ostatici si au comis abuzuri grave asupra detinutilor in mod frecvent, inclusiv acte de tortura, a denuntat marti Human Rights Watch (HRW), potrivit AFP, scrie Agerpres. Organizatia de aparare a drepturilor omului…

- Cei doi fii ai fostului presedinte egiptean Hosni Mubarak, indepartat de la putere in urma revolutiei din 2011, arestati sambata sub acuzatia de ”manipulare a bursei”, pot fi eliberati pe cautiune, potrivit unei surse judiciare si avocatului lor, relateaza AFP preluata de news.ro.Alaa si Gamal…

- Bilantul se refera la lupte, calificate drept ''violente'', in cursul ultimelor 24 de ore. Potrivit surselor, au fost de asemenea raniti 17 combatanti proguvernamentali, precum si ''zeci'' de rebeli houthi. Responsabili militari proguvernamentali yemeniti au declarat ca luptele au avut loc…

- Expertii ONU privind drepturile omului considera ca este posibil sa fi avut loc crime de razboi in Yemen, comise de toate partile implicate, scrie BBC. In raport, ei sustin ca fortele guvernamentale din Yemen, coalitia condusa de Arabia Saudita si rebelii Houthi nu au depus efort pentru a minimiza numarul…

- Capitala yemenita Sanaa si baza ariana adiacenta au fost tinta unor raiduri aeriene intense in noaptea de luni spre marti, transmite AFP, citand locuitori ai orasului si media detinute de rebelii houthi, potrivit Agerpres. Postul de televiziune Al-Massirah, detinut de houthi, a atribuit aceste…

- Lovituri aeriene au fost desfasurate timp de trei zile in provincia Hodeidah din sudul Yemenului aflat in razboi, avariind printre altele o statie de pompare a apei si punand in pericol "extrem" viata civililor, a afirmat ONU duminica, relateaza AFP. La 13 iunie, fortele proguvernamentale sustinute…

- ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționaza sa dea Ordonanța de urgența pentru modificarea Legii off-shore dupa ce aceasta va aparea in Monitorul oficial, conform unor surse din instituție.