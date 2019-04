Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Romeo Pintilie, elevul de clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacau, care a fost implicat in cumplitul accident care a avut loc in drum spre Oradea, la intrarea in Cluj, a inregistrat un nou succes: s-a calificat in lotul largit al Romaniei de unde se va face selecția…

- Doi dintre cei cinci elevi buzoieni premiați la Olimpiada Naționala de Biologie de la Oradea s-au calificat in lotul largit pentru faza internaționala a olimpiadei. Este vorba despre Georgian Mușat (clasa a XI-a, premiul I și cel mai mare punctaj la faza naționala) și Adriana Necula (clasa a XII-a,…

- O eleva de la Scoala Gimnaziala „Axente Sever” Aiud a castigat premiu special la etapa nationala a Olimpiadei de Biologie desfasurata la Oradea, in perioada 21-24 aprilie. Potrivit ISJ Alba, este vorba despre Bianca Antonia Budai, eleva in clasa a VII-a, pregatita de prof. Corina Pojar. Eleva a obtinut…

- 400 de elevi, caștigatorii etapelor județene ale olimpiadei de biologie, participa in perioada 21-26 aprilie, la Oradea, la faza naționala a competiției. Potrivit inspectorului școlar Serenella Dinu, reprezentanții Buzaului la Olimpiada Naționala de Biologie au obținut doua premii I, un premiu II, o…

- Colegiul National „Carol I“ din Craiova are cel mai mare lot de elevi calificati la Olimpiada Nationala de Biologie, care se va desfasura incepand cu 21 aprilie, la Oradea. La aceasta competitie s-au calificat sapte elevi de la Colegiul „Carol ...

- Lotul județean care va reprezenta Suceava la Olimpiada Naționala de Biologie, de la Oradea, județul Bihor, este format din 23 de elevi. Competiția se va desfașura intre 21 și 26 aprilie. Cu cel mai mare punctaj (98) s-a calificat la etapa naționala eleva Denisa Ioana Șveduneac, din clasa a XI-a, de…

- SUCCES… Judetul Vaslui va fi reprezentat de 11 elevi la Olimpiada Nationala de Biologie. Cinci dintre acestia sunt la gimnaziu, iar sase la liceu, chiar de la aceeasi unitate de invatamant: Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”. Calificarea la faza nationala a adus si cateva suprize. La clasa a IX-a,…

- Patru elevi din Alba Iulia și Aiud s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei de biologie, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata la Liceul de Arte “Regina Maria”, duminica,17 martie 2019. Numele și prenumele elevului/Clasa/Școala/Nume și prenume profesor/Punctaj/Premiu/Calificare…