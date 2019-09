Doi elevi au sunat la 112, au țipat și au închis. 20 de poliţişti s-au chinuit să-i localizeze Doi tineri au pus pe jar autoritatile din Iasi dupa ce au sunat la 112 si au tipat dupa ajutor. Cei doi, un tanar in varsta de 16 ani si o fata de 15, se aflau intr-o pauza la scoala si s-au gandit sa sune la numarul 112. Dupa ce tanarul a format numarul de apel, ea a strigat dupa ajutor, apoi au inchis. Autoritatile s-au sesizat rapid, iar 20 de politistii s-au pus in miscare sa-i gaseasca. Cei de la dispecerat au incercat sa sune di (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi de la un liceu din Iași au cerut ajutor la 112, in timp ce se aflau intr-o pauza, iar cand au fost gasiți de polițiști, au spus ca au sunat din greșeala. Ei au fost amendați cu cate 250 de lei, pentru apel fals, scrie Mediafax.Polițiștii din Iași au primit, luni, un apel pe 112,…

- Un copil a alertat autoritațile din București, dupa ce a sunat la 112, spunând ca a fost bagat într-un canal de un alt baiat, care a pus capacul peste el. Autoritațile au declarat ca apelul s-a deovedit a fi o gluma proasta.

- Autoritatile din Iasi ar trebui sa gaseasca o solutie pentru descongestionarea traficului din Podu Iloaiei. Soferii ieseni stau in acest oras, cand exista ambuteiaje, chiar si o ora. Cele mai mari ambuteiaje se fac lunea, atunci cand are loc oborul de animale saptamanal, vinerea la amiaza si duminica…

- Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din judetul Olt, in care au fost implicate sase autovehicule, intre care un microbuz. Primele informatii arata ca sunt 16 persoane implicate in accident. https://www.romaniatv.net/plan-rosu-de-interventie-carambol-cu-sase-masini-in-olt-16-ambulante-acorda-ajutor_481939.html

- Potrivit unui raport inaintat Prefecturii Arad de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), de la inceputul anului 2019 au fost in plata, in medie, 2.155 de beneficiari de ajutor social, pentru care s-a achitat lunar o suma de aproape 500.000 de lei. Anul trecut, suma achitata…

- Experimentul Guvernului cu realizarea autostrazii Iasi - Tg. Neamt prin parteneriat public-privat are o noua zi de incepere. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a prelungit termenul de depunere a ofertelor la licitatie: 5 august 2019. Initial, procedura trebuia finalizata poimaine. Prelungirea…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Episcopia Basarabiei de Sud, va derula proiectul „Excursie tematica pentru profesori și elevi romani din Republica Moldova, in special din regiunea…