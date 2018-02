Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi, in varsta de 15 ani, au fost impuscati joi intr-o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva in varsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali locali, relateaza CNN.

- Un baiat a fost impuscat in cap si se afla in stare critica, iar o fata a fost impuscata in mana, in aceasta scoala care se afla in campusul Liceului Belmont, a declarat capitanul de pompieri din LA Eric Scott. Alte trei persoane - o femeie si doi copii - au primit ingrijiri dupa ce au suferit taieturi…

- O fetita de numai cativa anisori a disparut, luni, in zona Pantelimon, piata Delfinului, in pauza intre scoala si programul after school de la scoala britanica. Mama ei e disperata si cere ajutorul tuturor celor care locuiesc in zona.

- Polițiști agresați intr-un mall din sectorul 2 al Capitalei de o femeie recalcitranta. Ea a refuzat sa se legimiteze, l-a lovit pe unul dintre agenți, iar pe celalalt l-a mușcat de picior. Femeia, reclamata pentru ca și-ar fi lovit copilul minor, a fost reținuta pentru ultraj. Incidentul a avut loc,…

- Pompierii au fost chemati de urgenta la scoala generala din Salciile, judetul Prahova dupa ce mai multi elevi au fost intoxicati cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Prahova, dintr o clasa de 19 elevi, sapte ar fi intoxicati. Pompierii intervin cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o ambulanta SMURD…

- Peste 300 de elevi dintr-o școala din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica.

- Cel puțin cinci elevi au fost impușcați, marți, la un liceu in urma unui atac armat intr-o școala din Kentucky, transmite CBS News. Incidentul a avut loc la Liceul Marshall County in Benton, Kentucky. Din primele informații suspectul a fost reținut de polițiștii care au intervenit la locul atacului.…

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii. Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas. E vorba despre un adolescent de 16 ani care ar fi de asemenea…

- 2018 ar putea intra in istoria Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina ca fiind anul cu trei sesiuni de admitere, asta și in funcție de decizia pe care o va lua Ministerul Afacerilor Interne. "Deocamdata, este cert ca vom avea examen de admitere in luna iulie, cand vor fi scoase la concurs…

- Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina a publicat rezultatele concursului de admitere. Va prezentam mai jos lista candidaților din județul Alba care au fost declarați admiși. Numele candidatului admis (cu prenumele tatalui, și punctajul obținut). RAICA VASILE ADELA-MAURA – 82 de puncte…

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata. Sase persoane au fost ranite in urma acestui atac. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un licean, a atacat un grup de elevi de clasa a saptea in fata scolii,…

- Un copil de zece ani din orasul Calan, judetul Hunedoara a reclamat la Politie ca a fost lovit de invatatoarea sa, in zona capului, iar din lovitura s-a lovit la buza, de banca. Ulterior copilul s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu bunica sa pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Șapte elevi au fost raniți cu un topor vineri de un coleg de-al lor, inainte ca acesta sa incerce sa se sinucida. A aruncat și un cocteil Molotov in școala. Incidentul șocant s-a petrecut in Siberia, Rusia. Doi dintre elevi au fost raniți grav.

- Asociatiunea ASTRA Carei si Casa de Cultura Carei au readus in atentia careienilor cateva dintre cele mai cunoscute creatii lirice eminesciene. Ziua nasterii poetului nemuritor Mihai Eminescu a fost aniversata si printr-o activitate inedita si anume Caravana poeziei eminesciene. Elevi si adulti…

- O rafuiala intre doi elevi a degenerat intr-o adevarata drama intr-o scoala din orasul Perm, situat in zona Muntilor Ural. Conform autoritatilor locale, 14 elevi si un cadru didactic au suferit rani in urma incaierarii.

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- La concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 organizat de Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca s-au inscris 899 de candidati pe cele 300 de locuri disponibile. Dintre candidati, 382 sunt fete si 517 sunt baieti. Pentru cele 6 locuri destinate minoritații rome s-au inscris 5…

- "Este o situatie atipica tinand cont de deficitul mare de personal din Politia Romana. Astfel, scolii de la Campina i-au fost alocate 1.300 de locuri, cel mai mare probabil din istoria scolii. si numarul de candidati, 6.152, este un numar, la fel, cel mai mare din ultimii ani. Au fost 10.100, dar intre…

- Mii de candidați, din toata țara, intra vineri in examen și incearca sa obțina unul dintre cele aproape 1.700 de locuri scoase la concurs, in sesiunea ianuarie 2018, la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina și Școala de Pompieri "Pavel Zaganescu" de la Boldești.

- Florian Bodog, despre audierea de la DIICOT in cazul Lucan Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat, in calitate de martor, joi noaptea la DIICOT in dosarul Lucan. "În cursul zilei de ieri, am dat declarații complete, în calitate de martor, în acest dosar. Ca de…

- Clujul a crescut cu 6.650 de suflete in 2017. VEZI cele mai populare nume de fete si baieti In anul 2017 s-au nascut la Cluj-Napoca 6.650 copii, dintre care 3.268 fete și 3.382 baieți. Cele mai des alese prenume la baieți în acest an fost Andrei (354), Alexandru (286), David (242), Matei…

- MASURA… Celebrul si cunoscutul proiect, prin care peste 1,5 milioane de elevi si prescolari din Romania urmau sa primeasca miere la scoala, intra in linie dreapta. Initiatorul legii, senatorul PSD de Vaslui, Doina Silistru, spune ca s-a gasit intelegere la Ministerul Agriculturii, pentru a se asigura…

- Monede de pe front expuse intr-o scoala din Constanta care a pus astfel bazele unui mic muzeu chiar printre elevi. Ideea vine in contextul in care in 2018 marcam 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Obiectele au fost descoperite de cercetasi si expuse in scoala, pentru ca micutii sa aiba…

- Un nou incident a fost semnalat la metrou astazi si s-a finalizat cu o plangere la Politie. Acesta vine in contextul socului general declansat dupa crima din statia Dristor 1. O femeie a reclamat ca a fost amenintata de o necunoscuta care i-ar fi spus ca nu va scapa de ea. Suspecta a fost identificata…

- Pana pe 5 decembrie, termenul limita, pe cele 1.600 de locuri oferite de școlile de agenți de poliție s-au inscris 12.077 de candidați, respectiv 10.404 pe 1.300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina și 1.673 pe 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan”…

- O profesoara de la o scoala generala din Miercurea Ciuc a fost impinsa si lovita, joi, de un elev, fapta fiind sesizata la Politie, care a deschis dosar penal in acest sens."Am fost sesizati cu privire la faptul ca un cadru didactic de la o scoala a fost impinsa si chiar lovita de un elev…

- Candidatii recrutati pentru sustinerea examenului de admitere la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina- sesiunea ianuarie 2018, vor sustine evaluarea psihologica, in ziua de 8 decembrie , ora 08.00, la Colegiul Agricol „Sandu Aldea” din municipiul Calarasi.

- Un eveniment deosebit a avut loc astazi, de Sfantul Nicolae, la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Este vorba despre vernisajul unei expoziții de arta sacra "Pentru a fi iubit pamantul", o expoziție organizata de Atelierul Iconografic "Sfantul Nichita" din Campina, in parteneriat…

- 5 decembrie este ultima zi in care cei interesati pot depune cereri la sediul I.P.J. Timis, pentru participarea la concursul de admitere, in vederea scolarizarii in institutiile de invatamant ale M.A.I. In perioada 13 – 21 ianuarie 2018, institutiile de invatamant postliceal ale M.A.I. vor organiza concurs…

- Un numar de 102.011 elevi, care erau inscrisi in scoli in anul trecut, nu au fost regasiti in anul 2017-2018, 13.471 dintre ei abandonand sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul Educatiei, Liviu Pop.…

- La parada de Ziua Naționala a Romaniei, care va avea loc in București, vor participa și 58 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, care vor fi insoțiți de opt cadre didactice. Este al doilea an consecutiv și pentru a treia oara in ultimii zece ani cand elevi ai Școlii de…

- In luna ianuarie 2018 va avea loc un nou concurs de admitere la scolile de politie Campina si Cluj-Napoca. Sunt scoase la concurs 1.600 de locuri si nu exista limita de varsta, sau inalțime candidatii admisi au obligatia sa frecventeze cursurile zilnic.Inscrierile la scolile de politie se…

- O scoala din judetul Vrancea, in care s-au investit circa 800.000 de lei, a fost inchisa dupa doar trei ani de la inaugurare, din lipsa de elevi. Cladirea se degradeaza pe zi ce trece, nefiind deschisa decat in zilele de alegeri.

- Mariana Moculescu a fosr reținuta de poliție in Italia, dupa ce i-a luat mașina lui Cristi Marin, fostul ei iubit. In urma cu ceva timp, un scandal monstru a inceput intre cei doiși pare ca este de parte de a fi incheiat. Mariana a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le explica prietenilor…

- Incepand din ianuarie 2018, o noua generație, de 1.300 de viitori polițiști, va fi pregatita la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. Sunt ultimele zile in care cei interesați se mai pot inscrie in vederea susținerii admiterii care, la aceasta sesiune, se va derula dupa o noua formula.

- Scandalul a luat amploare dupa ce femeia de serviciu le-a spus elevilor ca ii otraveste, iar acestia au refuzat sa mai intre la ore. Initial parintii elevilor au reclamat-o pe femeie acuzand-o ca vine bauta la scoala, fura lemnele si le vorbeste urat elevilor. Pentru ca a fost reclamata, aceasta…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca miercuri a avut loc un conflict intre doi elevi, unul de 14 ani si altul de 18 ani, la Liceul Tehnic numarul 1 Alexandria. In urma acestui scandal, baiatul de 14 ani si-a chemat in ajutor tatal,…

- Incidentul s-a produs la scoala gimnaziala din localitatea Vacarea, judetul Gorj. Aproximativ 30 de elevi au fost evacuati din sala de clasa din cauza fumului ce iesea din soba. Din fericire nimeni nu a fost intoxicat. Profesorii ar fi scos copiii afara și au chemat parinții sa ii ia acasa. Acestia…

- Deputatul de Prahova Dan Radulescu a scris pe Facebook ca un prieten i-a povestit cum fiul sau si un alt elev au fost tunsti de o profesoara în timpul orelor, la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” din Ploiesti. Întâmplarea este confirmata de mai multi…

- „Salvați Copiii”: „Opriți bullying-ul sau desființați recreațiile”. Este indemnul ONG-urilor care susțin ca in cele 10 minute de pauza unul din 4 elevi este harțuit sau amenințat. Agresorii sunt, la randul lor, minori care așa au fost crescuți de parinți, explica psihologii. Cele mai frecvente agresiuni…

- Trei copii au suferit rani usoare dupa ce tavanul clasei in care invatau de la Scoala numarul 4 din Alexandria s a desprins in timpul orei de matematica, informeaza Agerpres.ro. Sunt putin zgariati trei copii, din ce a spus directorul. A cazut pur si simplu fara sa fie fisurat, nimic. Scoala este prinsa…

