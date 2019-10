Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi de la Scoala de Agenti de Politie din Campina au fost exmatriculati fiind depistati cu droguri in scoala. Surse oficiale declara ca unul dintre elevi avea o tigara artizanala, iar in camera celuilalt au fost gasite 70 pliculete cu substante posibil psiho-active.

- Apar date noi in cazul tinerei agresate de un agent de la siguranța publica. Potrivit unor surse apropiate anchetei, victima este practicanta la Școala de Poliție din Campina, iar agresiunea a avut loc in mașina de serviciu, in Centrul Vechi al Capitalei.Potriviti surselor citate, agresiunea…

- Bihoreanul Cosmin Satmari (32 de ani) este seful de promotie al generatiei care termina in aceasta toamna cursurile Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar“ din Campina. Tanarul este liderul absolut al tuturor agentilor scoliti in orasul prahovean, cu cea mai mare medie din istoria unitatii

- O invațatoare a fost reținuta pentru 24 de ore de poliție, dupa ce a pulverizat spray lacrimogen asupra a doi copii de clasa pregatitoare. “Este vorba despre o invațatoare suplinitoare” de la Școala din Santau, județul Satu Mare, a declarat pentru Edupedu.ro purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Școlar…

- Ziarul Unirea Școlile de Poliție din Campina și Cluj-Napoca așteapta noi candidați la admitere. Inscrierile se mai pot face pana in 15 noiembrie Școlile de Agenți de Poliție din Campina și din Cluj-Napoca așteapta noi candidați la admitere. Daca vrei sa fii polițist, mai ai timp sa te inscrii pana in…

- IPJ Galati, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, continua activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie ”Septimiu Muresan” Cluj – Napoca, sesiunea 2019 – 2020.

- 4 elevi cu fețele acoperite au intrat pe intuneric in liceul Glenelg, Maryland, și s-au apucat sa deseneze mai multe insemne rasiste. Tehnologia le-a venit de hac insa. Seth Taylor, Tyler Curtiss, Joshua Shaffer și Matthew Lipp au fost descoperiți dupa ce telefoanele lor s-au conectat automat la sistemul…

- In perioada 3 – 5 iulie 2019, la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati va avea loc cea de-a VII-a editie a Scolii de Vara de ornitologie, coordonata de muzeograful Viorica Atodiresei.