Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua persoane au fost surprinse in imaginile postate pe pagina de Facebook a Serviciului Public Directia Asistenta Sociala Resita, acestea efectuand marti, 20 august 2019, lucrari de curatenie in cartierul Lunca Pomostului. Unii i-au felicitat pe cei care si-au facut datoria, respectand…

- Groenlanda nu este de vanzare, iar ideea in sine de a o vinde Statelor Unite este cu totul absurda, a declarat duminica premierul danez, dupa ce un consilier in domeniul economic al presedintelui Donald Trump a confirmat interesul SUA de a cumpara cea mai mare insula din lume, relateaza Reuters.

- Sindicatele din Ministerul de Finanțe contesta ultima forma a Codului Administrativ, adoptata miercuri de Guvern, și amenința voalat cu faptul ca funcționarii ar putea deveni demobilizați în realizarea sarcinilor de serviciu.

- Legea pensiilor, declarata neconstitutionala, a intrat, marti, in dezbaterea comisiilor reunite de munca si juridica, din Camera Deputatilor. Proiectul a picat la vot, in prima camera sesizata, la Senat, iar deputatii vor sa dea votul final miercuri. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacanței. Angajarea elevilor si studentilor…

- Numarul minim de zile de concediu ar putea fi majorat pentru angajații din regiile autonome cu specific deosebit și din unitațile bugetare, in cazul in care un proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii va fi aprobat de Guvern. In plus, mai mulți angajați ar putea sa-și cumuleze concediile…

- La Motru, in Gorj, cei 61 de localnici dependenti de ajutorul social au fost chemati de autoritati si li s-au prezentat ofertele de angajare ale patronilor din zona. Putini au fost interesati. Multi au venit cu pretexte ca sa refuze locurile de munca. - Anul viitor, depun dosar de pensie. Sunt bolnav.…

- Articolul de astazi continua o serie inceputa in numerele trecute si care abordeaza, pe rand, tema protectiei datelor personale pentru raporturile cu categorii concrete de operatori de date. Pentru aducere aminte, data trecuta am abordat subiectul protectiei datelor cu caracter personal de birourile…