- Liderul UDMR, Klemen Hunor, a anuntat, marti, ca partidul a luat decizia sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu PSD-ALDE, adaugand ca acest acord este unul „extrem de lejer”, deoarece exista numai obligatia de consultare reciproca cand e nevoie de sustinerea partii celuilalt.

- Dupa ce rectorul UBB a negat ca ar fi semnat scrisoarea pentru sustinerea ministrului ”pamblica”, conducerea UBB a facut publice marti, 30 ianuarie, o serie de precizari. Reprezentantii universitatii sustin ca universitatea ”nu are rolul de a valida sau invalida public propunerile partidelor politice…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca "Eu sper ca macar acum toata lumea sa inteleaga ca nu cedam. Nu vrem sa cedam votul democratic, votul dat de romani." Dragnea a adaugat ca "Nu exista niciun fel de gest din partea mea sau a domnului Tariceanu impotriva valorilor…

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe Stirileprotv.ro despre interviul in care Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat raspicat ca ”vor fi modificate Codurile Penale mult” și ca vor fi puși miniștri cu probleme penale in viitorul Guvern ”pentru ca putem”."Andreea…

- "Traim în dictatura unor anonimi. Nu știi pe cine sa tragi la raspundere!" Nu o spunem noi! Este mesajul transmis de doi dintre cei mai cunoscuți rapperi români într-un interviu pe care l-au acordat recent.

- „Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila Verestoy a fost prezent, imediat dupa Revolutie, in toate etapele vietii noastre politice – pe vremea CPUN, apoi parlamentar. A fost unul din reprezentantii comunitatii maghiare, a UDMR, care a fost prezent in toate activitatea noastra, deschis la cooperarea…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.”Am aflat cu mare tristete aceasta veste. Attila…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, înainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat în privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionând ca nu are de ce sa faca un pas înapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste între…

- Doi tineri IT-isti din Cluj au realizat un software prin care pot fi controlati robotii si pusi sa faca diverse munci chiar si de la distante de mii de kilometri. Versiunea finala a programului va permite inclusiv controlul asupra roverele trimise in spatiu.

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații unirii cu Republica Moldova.Proiectul unirii cu Republica Moldova…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii președintelui Iohannis..Suspendarea președintelui Iohannis…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, insa rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Potrivit cercetarii…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE.

- Centrul comercial a fost scos la vanzare in toamna anului trecut, pentru circa 6 milioane euro. Acțiunile firmei care opereaza mall-ul au o valoare nominala de 16 milioane lei (3,4 milioane euro). Transferul efectiv de proprietate va fi finalizat dupa plata integrala a prețului de vanzare. Inițial,…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Altercatia a avut loc cu cateva minute inainte ca aeronava sa decoleze de pe aeroportul din Lisabona. Potrivit martorilor, doi cetateni de etnie rroma sunt cei care au pornit scandalul in care apoi au fost implicate mai multe persoane. Echipajul companiei a hotarat ca aeronava sa nu plece…

- Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a Partidului Mișcarea Populara, a incetat din viața. Aceasta a murit in urma unui infarct. Doliu in lumea politica din diaspora dupa ce Grațiela Marilena Radu a incetat din viața sambata, in urma unui infarct. Anunțul decesului a fost…

- Peste o suta de romani, printre care si mai multi copii, au trait momente de panica intr-un avion care ii ducea din Bacau, in Catania, Sicilia. Deasupra marii Mediterane spun ca au simtit cum aparatul de zbor se prabuseste. Aeronava era lovita de curenti puternici.

- Aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 4.700.000 de lei, au fost aplicate de politisti in perioada minivacantei de Revelion, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane.

- In timpul Sarbatorilor de Iarna, dar mai ales in preajma Anului Nou, se practica chiar si astazi zeci de ritualuri pagane, vechi de peste 2.000 de ani. De altfel, obiceiurile-simbol ale Anului Nou sunt de fapt un amestec de traditii si importuri occidentale, inclusiv practici care nu au nicio legatura…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- 472.451 de romani isi sarbatoresc, miercuri, de Sfantul Stefan, onomastica, conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Dintre acestia, cei mai multi se numesc Stefan (288.000) si Stefania (100.000). De asemenea, sunt sarbatoriti si cei care poarta numele Fanel, Istvan, Fana sau Fanica. Cei mai multi…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, afirma, intr-un mesaj transmis duminica, faptul ca acesta este primul Craciun fara Regele Mihai, ea remarcand "asezarea impreuna a intregii noastre natiuni" cu ocazia funeraliilor din urma cu doua saptamani.

- "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile locale pana la acest moment, in urma accidentului au suferit leziuni usoare noua cetateni romani. Dintre acestia o singura persoana a fost transportata la o unitate spitaliceasca din apropiere pentru asistenta medicala si se afla in afara oricarui pericol.…

- Institutiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenti, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% si noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenti), arata o cercetare a KPMG. Iata alte domenii de interes…

- Doi politisti romani sunt cercetati de superiorii lor dupa ce autoritatile sarbe i-au gasit in masina cu marfa de contrabanda. Unul dintre cei implicati a negat evenimentul si ancheta, dar unul a recunoscut incidentul sustinand ca el a fost doar pasager si responsabil este colegul sau.

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Castelul Cantacuzino din Busteni a anuntat ca picturi realizate cu substanțe chimice, precum solvenți, alcool, soda, bitum, pamant, decoloranți, cenusa, vopsele acrilice și tușuri au fost expuse, incepand din 15 decembrie, in noua expoziție a Galeriei de Arta. Expoziția, intitulata Ne/oW Art, prezinta…

- Ciolos spune ca este grav ceea ce se intampla in Parlament, si nu doar pentru atacul la justitie, ci si pentru faptul ca majoritatea pare sa nu mai poata suporta convietuirea cu minoritatea. ”Daca nu vreti sa va fie teama sa mergeti noaptea pe strada, daca nu vreti sa va fie teama pentru parintii…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud organizeaza joi, 14 decembrie 2017, ora 15:00, in sala de conferinte "Gavril Scridon" a Bibliotecii Judetene (Bistrita, str. Alexandru Odobescu, nr. 11), decernarea Premiilor Concursului "Fii in carti!. Provocarea…

- Fuego a marturisit ca a avut parte de numeroase experiențe neplacute in prejma spectacolelor pe care le-a ținut in preajma sarbatorilor de iarna. Fuego, care anul acesta in august și-a aniversat ziua de naștere , este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiștin din țara noastra. Spectacolele…

- Marți cu ghinion pentru președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, care a fost implicat la primele ore ale dimineții de marți, intr-un accident rutier, in timp ce mergea spre serviciu. Petre Emanoil Neagu, care face zilnic naveta de acasa, de la Patarlagele, pana la Buzau, se afla…

- Un șofer roman de 31 de ani s-a trezit intr-o noapte, la ora 3, cu o tuse puternica. Simțea un miros ciudat și era amețit. Imediat a observat ca portofelul și telefoanele mobile i-au fost furate. Romanul crede ca a fost adormit cu un gaz, potrivit gazetaromaneasca.com.Barbatul a fost dus…

- "Un raport prezinta principalele șapte tipologii de parinți din Romania care sunt violenți cu copiii lor. Mi se pare o chestiune deosebit de importanta. Printre motivele cel mai des invocate de parinți cand iși bat copiii sunt: pentru binele lor, copilul a greșit sau credința religioasa. Studiul…

- In numele intregului Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au batut obrazul diplomatiei americane, dupa ce SUA au indemnat ca in legile Justitiei sa nu fie incluse prevederi care afecteaza lupta impotriva coruptiei. PSD considera ca America a incalcat suveranitatea Romaniei. Opozitia considera…

- In conditiile in care Romania si Bulgaria au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE, Comisia Europeana a vrut sa afle "cum percep acest lucru cetatenii celor doua tari". Un sondaj a aratat ca romanii raman extrem de increzatori in UE, insa nu si in aderarea la zona euro…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului auxiliar din institutiile de sanatate. Conform Federatiei Sindicale din Administratia…

- Un roman acuzat ca a facut parte dintr-o banda de jefuitori a fost capturat si va fi predat autoritatilor germane. Aurel Plesa (25 de ani) si alti doi preieteni de-ai sai au intrat in toiul noptii pe fereastra locuintei unei familii din Wachtberg, l-au legat si torturat pe proprietar pentru a-l talhari.

- Chiar daca 96% dintre romani considera ca e important sa citeasca foarte atent orice document inainte sa-l semneze, mai bine de jumatate dintre concetațeni spun ca nu au citit cu atenție un cotract important pe care l-au semnat. 96% dintre romani considera ca e important sa citeasca foarte atent orice…

- 'Stabilitatea și continuitatea' raman garantate in Germania, in pofida eșecului negocierilor - duminica - pentru formarea unui guvern de coaliție, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de France Presse. 'Constituția germana ofera o baza pentru stabilitate…

- "Ne-a relatat despre o zi onomastica a domniei sale, la care au participat persoane din conducerea SRI și persoane politice, despre zile de naștere ale șefului SRI, la vremea respectiva, și prim-adjunctului la vremea respectiva, care se țineau la K2 și la care participau diferite persoane din zona…

- ROMÂNIA-TURCIA ONLINE STREAM PRO TV LIVE VIDEO Selectionerul nationalei de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, considera ca amicalul de joi dintre echipa sa si cea a României este un meci de analiza, nu un duel. ROMÂNIA-TURCIA ONLINE STREAM PRO TV LIVE VIDEO ROMÂNIA-TURCIA…

- Instituțiile europene trebuie sa inceapa cu propriul exemplu, daca doresc cu adevarat sa atinga ținta stabilita, de injumatațire a risipei alimentare pana in 2030, a atras atenția eurodeputata Daciana Sarbu intr-o interpelare adresata Comisiei Europene. Exemplul de bune practici oferit chiar de instituțiile…

- Consiliul municipal Chisinau a aprobat alocarea a doua milioane de lei pentru asigurarea institutiilor de invatamant cu produse de igiena pana la finele anului curent. Alocarea sumei s-a facut prin modificari la bugetul municipal, transmite IPN.