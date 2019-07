"Este pentru prima data cand doi dintre membrii Consiliului de Administratie al BNR sunt si detinatori ai certificarii CFA (Chartered Financial Analyst) si membri ai Asociatiei CFA Romania. Cristian Popa, CFA si Csaba Balint, CFA sunt cei doi membri ai asociatiei noastre care isi vor incepe mandatul in toamna acestui an. Dorim sa uram succes tuturor membrilor Consiliului de Administratie al BNR si suntem siguri ca deciziile ce vor fi luate de acestia vor fi in beneficiul dezvoltarii economiei Romaniei si a societatii romanesti in ansamblu", a declarat Adrian Codirlasu, presedintele Asociatiei…