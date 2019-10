Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputaților au luat act de faptul ca deputații PSD Cornel Itu și Horia Nasra se afiliaza grupului parlamentar Pro Europa. Anunțul va fi facut in plenul Camerei.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai Șora: Imi este scarba! Este infiorator! Pe…

- Pe 18 septembrie, Comitetul Executiv al PSD a decis schimbarea lui Horia Nasra de la șefia PSD Cluj, pe care a preluat-o interimar jurnalistul Liviu Alexa. Și deputatul PSD Emanuel Havrici a anunțat, marțea trecuta, ca va activa in grupul Pro Europa. La inceputul lunii octombrie și deputatul PSD…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- PMP și Pro Romania erau cat pe ce sa se incuscresca, facand, in Senat, un grup comun. A venit apoi afirmația din Parlament a lui Victor Ponta, care pune la indoiala ca Basescu iși va lasa parlamentarii sa voteze moțiunea de cenzura, avand, de presupus, un blat cu Dancila. Iata textul postat pe Facebook,…

- Deputatul Liviu Ioan Balint a anuntat, de la tribuna plenului Camerei Deputatilor, ca de la 26 august si-a inaintat demisia din cadrul PSD si in aceeasi zi ca va activa in cadrul grupului Pro Europa, condus de Victor Ponta. Liviu Ioan Balint a ajuns in Parlament pe lista PMP, insa sa plecat din partidul…

- Partidul de guvernamant este umar la umar in Parlament cu formațiunile care vor rasturnarea Guvernului și nicio tabara nu are majoritate fara parlamentarii Pro Romania conduși de Victor Ponta.PSD a ramas minoritar in Parlament dupa ieșirea ALDE de la guvernare și liberalii pregatesc o moțiune…